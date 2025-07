Rezultatele financiare Netflix pentru trimestrul II al anului 2025 – la ce să ne așteptăm 🔎

Netflix (NFLX.US) va publica astăzi, după închiderea sesiunii, rezultatele financiare. De la începutul lunii iulie, acțiunile companiei au scăzut cu aproximativ 6% față de maximul istoric (ATH). Rezultatele pentru trimestrul al doilea ar putea fi un factor cheie în continuarea tendinței puternice de creștere, dar merită să reținem că, având în vedere valorile ridicate, compania este deosebit de vulnerabilă la fluctuații semnificative. Piața opțiunilor estimează o variație de preț de aproximativ 8,5% după publicarea rezultatelor financiare. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation Perspective pentru trimestrul II 2025 Conform previziunilor consensuale ale analiștilor, veniturile ar urma să crească până la 11,06 miliarde de dolari, ușor peste prognoza proprie a companiei, de 11,04 miliarde de dolari. Depășirea pragului de 11 miliarde de dolari în venituri trimestriale ar marca cel mai bun trimestru din istorie și ar reprezenta o creștere de peste 15% față de aceeași perioadă a anului trecut. Se preconizează că această dinamică va fi susținută de o gestionare eficientă a prețurilor și de diversificarea veniturilor în diferite segmente de activitate, inclusiv veniturile din publicitate. În același timp, piața anticipează o dinamică semnificativ mai mare pentru veniturile operaționale și veniturile nete, care se estimează că vor crește cu 45% față de anul precedent. Îmbunătățirea profitabilității și creșterea marjei operaționale la 33,1% sunt în prezent două aspecte financiare cheie pentru Netflix. Este de remarcat faptul că, anul trecut, Netflix a anunțat că va înceta să publice numărul de abonați, ceea ce a stârnit inițial îngrijorarea investitorilor. Cu toate acestea, dacă datele financiare confirmă tendința de creștere a profitabilității, investitorii ar trebui să se obișnuiască cu ideea că rezultatele Netflix nu vor mai fi determinate de creșterea numărului de abonați, ci de gestionarea eficientă a costurilor și dezvoltarea calitativă a activității. Pentru Netflix, este momentul să culeagă roadele creșterii dinamice a bazei de abonați. În plus, investitorii vor fi atenți la comentariile referitoare la conținutul creat de Netflix. Perspectivele conducerii cu privire la segmentul sportiv, noile filme și seriale, precum și evaluarea producțiilor din acest an ar putea constitui un semnal important pentru perspectivele viitoare ale companiei. REZULTATE ESTIMATE PENTRU TRIMESTRUL II 2025 Venituri estimate: 11,06 miliarde USD Venituri estimate din SUA și Canada: 4,85 miliarde USD Venituri estimate din EMEA: 3,5 miliarde USD Venituri estimate din America Latină: 1,33 miliarde USD Venituri estimate din APAC: 1,32 miliarde USD

Câștig estimat pe acțiune (EPS): 7,09 USD

Venit operațional estimat: 3,69 miliarde USD

Marjă operațională estimată: 33,1%

Flux de numerar estimat din operațiuni: 2,38 miliarde USD

Flux de numerar liber estimat: 2,17 miliarde USD PREVIZIUNI PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2025 Venituri estimate: 11,28 miliarde USD

Câștig pe acțiune estimat (EPS): 6,70 USD

Venit operațional estimat: 3,47 miliarde de dolari

Marjă operațională estimată: 30,7% PREVIZIUNI PENTRU 2025: Venit estimat: 44,56 miliarde de dolari

Marjă operațională estimată: 29,7%

Cheltuieli estimate din lichidități: 17,68 miliarde de dolari

Flux de numerar liber estimat: 8,9 miliarde de dolari Evaluare înainte de publicarea rezultatelor Este important să reținem că, în ceea ce privește evaluarea, Netflix rămâne o companie foarte scumpă. Un raport P/E de aproximativ 60x, un raport PEG de 2,5x în ultimii 3 ani și un EV/EBITDA care depășește 47x înseamnă că această companie se confruntă cu provocarea de a menține aceste valori. Mai ales că indicatorii pentru următoarele 12 luni nu par semnificativ mai mici. Evaluarea puternică a Netflix se bazează pe poziția sa dominantă în stabilirea prețurilor în domeniul platformelor de streaming. Cu toate acestea, este de remarcat faptul că astfel de niveluri lasă o marjă de eroare relativ mică, iar semnalele nu numai de slăbiciune, ci și de o putere mai slabă decât se aștepta, ar putea provoca mișcări mai pronunțate ale acțiunilor gigantului american din sectorul de streaming. Atât indicatorii forward, cât și cei TTM (Trailing Twelve Months) rămân aproape de niveluri record înainte de publicarea rezultatelor financiare. În consecință, menținerea valorii companiei rămâne una dintre provocările cheie înainte de publicarea rezultatelor. Sursa: Bloomberg Finance L.P.

