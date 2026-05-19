Rezultatele Home Depot reflectă rezistența consumatorului american❓🛒

Home Depot (HD.US) și-a început anul financiar 2026 cu rezultate care — deși nu sunt spectaculoase — spun mai multe despre piață decât mulți indicatori macroeconomici. Compania a generat venituri de 41,77 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 4,8% față de aceeași perioadă a anului trecut și depășește ușor estimările de consens. Câștigul pe acțiune ajustat s-a situat la 3,43 dolari, față de 3,41 dolari cât se aștepta — un rezultat modest, dar peste așteptări. Într-un context în care consumatorii își strâng cureaua, fiecare cent peste estimări contează.
Concluzia principală, însă, nu este atât rezultatul în sine, cât faptul că prognoza pentru întregul an a fost confirmată. Home Depot continuă să prognozeze o creștere comparabilă a vânzărilor de 0–2% și o creștere a EPS de 0–4%. Acest lucru pare modest, dar într-un context caracterizat de creșterea ratelor dobânzilor, presiunea asupra pieței imobiliare și incertitudinea consumatorilor — menținerea previziunilor este un act de curaj și un semnal clar pentru piață. Pentru sector, acesta este un mesaj optimist: compania vede o stabilizare a cererii, mai degrabă decât o continuare a prăbușirii acesteia.
În spatele acestor cifre se ascunde însă ceva mai semnificativ — o imagine a americanului mediu. Home Depot nu este nici o companie de lux, nici una de tehnologie — este un barometru al stării clasei de mijloc din SUA. Când oamenii își renovează băile, își înlocuiesc acoperișurile sau își modernizează bucătăriile, înseamnă că au locuri de muncă, au economii și, cel mai important, au încredere în situația lor financiară. Creșterea cu 2,3% față de anul precedent a valorii medii a bonului de casă (la 92,76 dolari) sugerează că clienții nu se feresc de achiziții mai mari, chiar dacă numărul tranzacțiilor a scăzut ușor cu 0,9%. Cu alte cuvinte: cumpără mai rar, dar nu mai ieftin — acesta este un comportament caracteristic unui consumator prudent, nu descurajat.
Presiunea asupra pieței imobiliare și a ratelor dobânzilor ipotecare rămâne o povară reală. Directorul general Ted Decker a recunoscut deschis că firma resimte efectele incertitudinii consumatorilor și ale barierelor în calea accesibilității locuințelor — ceea ce explică de ce rezultatele au fost „în conformitate cu așteptările”, mai degrabă decât spectaculoase. Vânzările comparabile din SUA au crescut cu doar 0,4%, cu mult sub estimarea de 0,88%. Aceasta este singura pată pe imaginea de ansamblu. Piața imobiliară rămâne înghețată de ratele ridicate ale dobânzilor — proprietarii nu vând deoarece nu vor să piardă ratele scăzute ale dobânzilor de dinainte de 2022, ceea ce înseamnă că cifra de afaceri imobiliară este scăzută, iar odată cu aceasta, scade și cererea de renovare.
Cu toate acestea, privite în ansamblu, rezultatele Home Depot conturează imaginea unei economii care refuză să cedeze. Compania generează peste 6 miliarde de dolari în flux de numerar operațional într-un singur trimestru, menține o marjă brută de 33%, plătește 2,32 miliarde de dolari în dividende și intenționează să deschidă 15 magazine noi în acest an.
Pe scurt:
CIFRE FINANCIARE CHEIE PENTRU PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2026
🔹 Venituri: 41,77 miliarde de dolari (prognoză: 41,51 miliarde de dolari) 🟢; +4,8% față de anul precedent
🔹 Câștig ajustat pe acțiune: 3,43 dolari (prognoză: 3,41 dolari) 🟢
🔹 Vânzări comparabile: +0,6% (prognoză +0,9%) 🔴
🔹 Vânzări comparabile în SUA: +0,4%
🔹 Profit net: 3,3 miliarde de dolari
Previziuni pentru exercițiul financiar 2026:
🔹 Creșterea vânzărilor comparabile: de la nivelul de bază la +2,0% (previziune +1,55%) 🟡
🔹 Creșterea vânzărilor: de la +2,5% la +4,5%, confirmată
🔹 Creșterea EPS ajustat: de la nivelul de bază la +4,0%, confirmată
🔹 Magazine noi: ~15
🔹 Marja operațională ajustată: 12,8%–13,0%
Comentariu:
🔸 „Rezultatele pentru primul trimestru au fost în linie cu așteptările noastre.”
🔸 „Cererea de bază din sectorul nostru a fost, în linii mari, similară cu cea observată pe parcursul întregului an financiar 2025, în ciuda incertitudinii crescute a consumatorilor și a presiunilor legate de disponibilitatea locuințelor.”
Acțiunile companiei se tranzacționează la un nivel stabil în premarket. Ușoarele câștiguri inițiale au fost șterse pentru moment, iar acțiunile HD se tranzacționează acum cu aproximativ 0,75% sub nivelul de închidere de ieri.
Home Depot testează un nivel puternic de suport în jurul valorii de 299–300 USD. Indicele RSI (14), situat în prezent la 32,7, se apropie de zona de supravânzare (sub 30), deși prețul rămâne cu mult sub toate cele trei medii mobile exponențiale (50/100/200). Sursa: xStation
Vânzări masive pe Wall Street 🚩Acțiunile din sectorul semiconductorilor și al AI sunt sub presiune
Va deveni elementul de CPU noul Sfânt Graal al inteligenței artificiale?
Previziuni privind rezultatele financiare ale Nvidia: Vor reuși acestea să mențină creșterile pieței?
Sinteza piețelor: Acțiunile SAP înregistrează o creștere spectaculoasă⚡Piețele bursiere europene trec în teritoriul pozitiv🟩
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."