Rezultatele Home Depot reflectă rezistența consumatorului american❓🛒

Home Depot (HD.US) și-a început anul financiar 2026 cu rezultate care — deși nu sunt spectaculoase — spun mai multe despre piață decât mulți indicatori macroeconomici. Compania a generat venituri de 41,77 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 4,8% față de aceeași perioadă a anului trecut și depășește ușor estimările de consens. Câștigul pe acțiune ajustat s-a situat la 3,43 dolari, față de 3,41 dolari cât se aștepta — un rezultat modest, dar peste așteptări. Într-un context în care consumatorii își strâng cureaua, fiecare cent peste estimări contează.

Concluzia principală, însă, nu este atât rezultatul în sine, cât faptul că prognoza pentru întregul an a fost confirmată. Home Depot continuă să prognozeze o creștere comparabilă a vânzărilor de 0–2% și o creștere a EPS de 0–4%. Acest lucru pare modest, dar într-un context caracterizat de creșterea ratelor dobânzilor, presiunea asupra pieței imobiliare și incertitudinea consumatorilor — menținerea previziunilor este un act de curaj și un semnal clar pentru piață. Pentru sector, acesta este un mesaj optimist: compania vede o stabilizare a cererii, mai degrabă decât o continuare a prăbușirii acesteia.

În spatele acestor cifre se ascunde însă ceva mai semnificativ — o imagine a americanului mediu. Home Depot nu este nici o companie de lux, nici una de tehnologie — este un barometru al stării clasei de mijloc din SUA. Când oamenii își renovează băile, își înlocuiesc acoperișurile sau își modernizează bucătăriile, înseamnă că au locuri de muncă, au economii și, cel mai important, au încredere în situația lor financiară. Creșterea cu 2,3% față de anul precedent a valorii medii a bonului de casă (la 92,76 dolari) sugerează că clienții nu se feresc de achiziții mai mari, chiar dacă numărul tranzacțiilor a scăzut ușor cu 0,9%. Cu alte cuvinte: cumpără mai rar, dar nu mai ieftin — acesta este un comportament caracteristic unui consumator prudent, nu descurajat.

Presiunea asupra pieței imobiliare și a ratelor dobânzilor ipotecare rămâne o povară reală. Directorul general Ted Decker a recunoscut deschis că firma resimte efectele incertitudinii consumatorilor și ale barierelor în calea accesibilității locuințelor — ceea ce explică de ce rezultatele au fost „în conformitate cu așteptările”, mai degrabă decât spectaculoase. Vânzările comparabile din SUA au crescut cu doar 0,4%, cu mult sub estimarea de 0,88%. Aceasta este singura pată pe imaginea de ansamblu. Piața imobiliară rămâne înghețată de ratele ridicate ale dobânzilor — proprietarii nu vând deoarece nu vor să piardă ratele scăzute ale dobânzilor de dinainte de 2022, ceea ce înseamnă că cifra de afaceri imobiliară este scăzută, iar odată cu aceasta, scade și cererea de renovare.

Cu toate acestea, privite în ansamblu, rezultatele Home Depot conturează imaginea unei economii care refuză să cedeze. Compania generează peste 6 miliarde de dolari în flux de numerar operațional într-un singur trimestru, menține o marjă brută de 33%, plătește 2,32 miliarde de dolari în dividende și intenționează să deschidă 15 magazine noi în acest an.

Pe scurt:

CIFRE FINANCIARE CHEIE PENTRU PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2026

🔹 Venituri: 41,77 miliarde de dolari (prognoză: 41,51 miliarde de dolari) 🟢; +4,8% față de anul precedent

🔹 Câștig ajustat pe acțiune: 3,43 dolari (prognoză: 3,41 dolari) 🟢

🔹 Vânzări comparabile: +0,6% (prognoză +0,9%) 🔴

🔹 Vânzări comparabile în SUA: +0,4%

🔹 Profit net: 3,3 miliarde de dolari

Previziuni pentru exercițiul financiar 2026:

🔹 Creșterea vânzărilor comparabile: de la nivelul de bază la +2,0% (previziune +1,55%) 🟡

🔹 Creșterea vânzărilor: de la +2,5% la +4,5%, confirmată

🔹 Creșterea EPS ajustat: de la nivelul de bază la +4,0%, confirmată

🔹 Magazine noi: ~15

🔹 Marja operațională ajustată: 12,8%–13,0%

Comentariu:

🔸 „Rezultatele pentru primul trimestru au fost în linie cu așteptările noastre.”

🔸 „Cererea de bază din sectorul nostru a fost, în linii mari, similară cu cea observată pe parcursul întregului an financiar 2025, în ciuda incertitudinii crescute a consumatorilor și a presiunilor legate de disponibilitatea locuințelor.”

Acțiunile companiei se tranzacționează la un nivel stabil în premarket. Ușoarele câștiguri inițiale au fost șterse pentru moment, iar acțiunile HD se tranzacționează acum cu aproximativ 0,75% sub nivelul de închidere de ieri.

Home Depot testează un nivel puternic de suport în jurul valorii de 299–300 USD. Indicele RSI (14), situat în prezent la 32,7, se apropie de zona de supravânzare (sub 30), deși prețul rămâne cu mult sub toate cele trei medii mobile exponențiale (50/100/200). Sursa: xStation