Rezultatele Nvidia confirmă: Boom-ul inteligenței artificiale este încă în plină desfășurare

Nvidia stabilește un nou record. Rezultatele primului trimestru confirmă că boom-ul inteligenței artificiale este departe de a se fi încheiat - în ciuda creșterii obstacolelor de reglementare. În urma rezultatelor Nvidia din primul trimestru fiscal 2026, un lucru este cert: compania nu dă semne de încetinire și continuă să întărească convingerea Wall Street că se află în epicentrul unei revoluții tehnologice globale. Reacția pieței a fost imediată - acțiunile au crescut cu peste 3% în aftermarket, depășind pragul de 140 de dolari și atenuând temerile recente privind o inversare a tendinței. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Veniturile au atins valoarea record de 44,1 miliarde de dolari, marcând o creștere de 12% față de trimestrul precedent și un salt uimitor de 69% de la an la an. Câștigul ajustat pe acțiune (EPS) a ajuns la 0,81 USD, depășind consensul pieței de 0,73 USD. Mai important, excluzând taxa unică de 4,5 miliarde de dolari legată de restricțiile de export de cipuri H20 către China, EPS ar fi atins 0,96 dolari, iar marja brută ar fi fost impresionantă, de 71,3%. Segmentul centrelor de date - motorul de creștere de necontestat al companiei - a adus venituri de 39,1 miliarde de dolari, în creștere cu 73% față de anul precedent, deși ușor sub cele 39,2 miliarde de dolari așteptate de analiști. De asemenea, se remarcă un trimestru record pentru PC-urile pentru jocuri și AI, cu venituri de 3,8 miliarde de dolari - o creștere de aproape 50% de la un trimestru la altul. Orientarea prudentă a fost întâmpinată cu calm pe Wall Street În ciuda semnalizării unei abordări mai prudente în ceea ce privește previziunile - cu venituri preconizate pentru trimestrul al doilea de aproximativ 45 de miliarde de dolari, comparativ cu cele 45,9 miliarde de dolari preconizate - investitorii nu au tresărit. Prudența provine în principal din faptul că se anticipează o scădere de 8 miliarde de dolari a vânzărilor din al doilea trimestru, ca urmare a restricțiilor de export către China, recent înăsprite în SUA. Cu toate acestea, investitorii par să creadă că „efectul China” atinge cote maxime, Nvidia estimând impactul total la aproximativ 15 miliarde de dolari. Conducerea își propune să readucă marjele brute la 75% în cursul acestui an, iar noile contracte din Orientul Mijlociu ar putea contribui la compensarea pierderii cotei de piață din China. Comentariile CEO-ului Jensen Huang au rezonanță dincolo de marketing Declarația lui Huang conform căreia inteligența artificială devine noua „infrastructură critică” - la fel ca electricitatea sau internetul - a fost mai mult decât o declarație de PR. Aceasta surprinde amploarea transformării în curs, Nvidia fiind poziționată ca furnizor central. Producția în masă a supercomputerului Blackwell NVL72 este în desfășurare, iar numărul de tokrn-uri de inferență AI generate în ultimul an a crescut de zece ori. Pentru investitori, acesta este un semnal clar: ciclul de investiții în AI continuă să accelereze. Menținerea unui avantaj tehnologic și operațional - în ciuda creșterii fricțiunilor globale În ciuda tensiunilor geopolitice în creștere și a barierelor comerciale tot mai mari, Nvidia continuă să își mențină avantajul. Chiar și cu o evaluare actuală în jurul valorii de 30x câștigurile viitoare, acțiunile încă oferă o creștere - atâta timp cât compania continuă să înregistreze performanțe superioare ca în acest trimestru. În general, succesul Nvidia a revigorat, de asemenea, întregul sector tehnologic și indicele Nasdaq 100, care este susținut din ce în ce mai mult de povestea AI. Riscurile strategice persistă - dar sunt în mare parte de natură macroeconomică În acest stadiu, cele mai mari riscuri cu care se confruntă Nvidia sunt de natură strategică și externă. O încetinire reală a afacerilor ar necesita, probabil, o încetinire economică mai amplă, susținută de date concrete - nu doar de schimbări de opinie. Acesta este un aspect care nu poate fi controlat de Nvidia. Tarifele americane pentru China rămân la 30%, iar condițiile comerciale cu Europa sunt încă neclare. Între timp, presiunile inflaționiste din SUA ar putea întârzia orice reducere a ratelor de către Rezerva Federală și ar putea reduce cererea consumatorilor. Cu toate acestea, piața de astăzi se bazează din nou pe un scenariu optimist, tratând războaiele comerciale ca pe o problemă „rezolvată”. Timpul va spune dacă este vorba de o iluzie sau de o încredere rațională. Deocamdată, un lucru este clar: cursa pentru dominația inteligenței artificiale a început, iar Nvidia conduce cu fermitate cursa.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."