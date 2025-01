Rezultatele trimestriale ASML: Ce impact are DeepSeek pentru cererea de cipuri AI? 🔎📈

ASML Holding (ASML.NL) pierde ├«n sesiunea de ast─âzi, extinz├ónd ├«n continuare pierderile de ieri. Un lider global ├«n echipamente semiconductoare, compania ├«╚Öi va publica rezutatele pentru Q4 2024 pe 29 ianuarie 2025 ├«nainte de deschiderea pie╚Ťei. Acest raport vine ├«ntr-un moment critic, deoarece compania se confrunt─â at├ót cu oportunit─â╚Ťi, c├ót ╚Öi cu tendin╚Öe contrare, inclusiv apari╚Ťia DeepSeek din China ╚Öi provoc─ârile geopolitice ├«n curs. Mai jos este prezentat un rezumat concis al aspectelor pe care investitorii ar trebui s─â le urm─âreasc─â. Puncte cheie Previziuni privind veniturile ╚Öi profiturile Venituri ├«n trimestrul al patrulea : Estimat la 9,02 miliarde EUR , o cre╚Ötere de 26,6% de la an la an.

Venit net : Previzionat la 2,62 miliarde EUR , reflectând cererea robustă de sisteme litografice.

Marje brute : Previzionată la 49,6% , ușor mai mică din cauza costurilor ridicate ale sistemului EUV.

Profitul pe ac╚Ťiune (EPS) : Previzionat la 6,68 EUR . ├Änregistr─âri de comenzi ╚Öi sisteme v├óndute Comenzile pentru trimestrul al patrulea sunt estimate la 3,53 miliarde EUR , cu 121 de sisteme de litografie livrate.

Comenzile EUV r─âm├ón modeste, anali╚Ötii anticip├ónd o contribu╚Ťie de 1 miliard de euro . Impactul DeepSeek Ascensiunea DeepSeek , un start-up chinez de inteligen╚Ť─â artificial─â care utilizeaz─â cipuri mai pu╚Ťin avansate ╚Öi mai eficiente din punct de vedere al costurilor, ar putea remodela cererea de semiconductori de ├«nalt─â performan╚Ť─â.

Abordarea DeepSeek ridic─â semne de ├«ntrebare cu privire la v├ónz─ârile EUV pe termen lung, un factor-cheie pentru ASML. Orientarea pentru 2025 ASML ├«╚Öi men╚Ťine orientarea veniturilor pentru 2025 la 30-35 de miliarde de euro , de╚Öi a╚Ötept─ârile ├«nclin─â spre limita inferioar─â din cauza incertitudinilor geopolitice ╚Öi a ├«nt├órzierilor clien╚Ťilor. Riscuri geopolitice ╚Öi ale clien╚Ťilor Restric╚Ťiile de export actuale din SUA limiteaz─â v├ónz─ârile ASML c─âtre China, a treia pia╚Ť─â ca m─ârime.

Dependen╚Ťa de clien╚Ťi importan╚Ťi precum TSMC, Samsung ╚Öi Intel face ca societatea s─â fie sensibil─â la reducerile de cheltuieli. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Comentariile anali╚Ötilor Citi : Subliniaz─â un obstacol pentru ASML ca urmare a sc─âderii recente a pre╚Ťului ac╚Ťiunilor sale, cu a╚Ötept─âri pentru rezerv─âri de p├ón─â la 2 miliarde ÔéČ .

JPMorgan : Se a╚Öteapt─â ca ASML s─â respecte orient─ârile pentru 2025, cu excep╚Ťia cazului ├«n care Intel/Samsung fac reduceri drastice. Prevede comenzi pentru 2026 din partea TSMC ├«n S1 2024.

Barclays : Nu anticipeaz─â o redresare semnificativ─â pe termen scurt a comenzilor EUV, date fiind incertitudinile persistente.

ING : Optimist─â ├«n ceea ce prive╚Öte dinamica puternic─â a comenzilor , ├«n ciuda surprizelor limitate preconizate pentru actualizarea ├«ntregului an. Rezultatele ASML din al patrulea trimestru vor fi cruciale pentru ├«n╚Ťelegerea strategiei sale de abordare a provoc─ârilor ├«n evolu╚Ťie: Cererea de AI ╚Öi impactul DeepSeek : Va aborda ASML riscurile legate de modelele AI mai ieftine care reduc dependen╚Ťa de cipurile de ultim─â genera╚Ťie?

Expunerea la China : 15-20% din v├ónz─ârile din 2023 provin din China; actualiz─âri privind controlul exporturilor ╚Öi concuren╚Ťa intern─â (de exemplu, instrumentele litografice ale SMEE).

├Äncrederea ├«n orientarea pentru 2025 : Revizuiri ale obiectivului de v├ónz─âri de 30-35 miliarde EUR pe fondul riscurilor geopolitice ╚Öi de cerere? Monopolul ASML ├«n litografia EUV (esen╚Ťial─â pentru AI/cipuri avansate) ╚Öi rezerva de lichidit─â╚Ťi de 6,17 miliarde EUR ofer─â rezisten╚Ť─â. Cu toate acestea, cre╚Öterea DeepSeek, riscurile din China ╚Öi concentrarea clien╚Ťilor (TSMC, Samsung, Intel) reprezint─â provoc─âri. Tonul apelului privind c├ó╚Ötigurile cu privire la vizibilitatea comenzilor din 2024 ╚Öi schimb─ârile cererii determinate de AI va fi esen╚Ťial pentru sentiment. Urm─âri╚Ťi datele privind rezerv─ârile ╚Öi ├«ncrederea conducerii ├«n 2025 - o dep─â╚Öire a comenzilor de peste 4 miliarde de euro sau un comentariu optimist privind EUV ar putea cataliza o revenire. Sursa: xStation 5

