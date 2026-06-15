Rezumat zilnic: Piețele sunt în euforie în urma unui progres decisiv în relațiile dintre SUA și Iran

🌍 Geopolitică și securitate regională Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord preliminar de pace , punând capăt unui conflict militar care se desfășura încă din luna februarie.

Conform acordului, a fost stabilit un armistițiu de 60 de zile, care urmează să intre în vigoare imediat .

Semnarea oficială a memorandumului este programată pentru vineri, în Elveția , iar textul documentului este așteptat să fie publicat la scurt timp după ceremonie.

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a fost primul care a anunțat acordul , urmat de confirmări din partea președintelui american Donald Trump și a viceministrului iranian de externe Kazem Gharibabadi .

Conform declarațiilor autorităților iraniene, operațiunile militare urmează să fie încetate pe toate fronturile, inclusiv în Liban .

Negocieri suplimentare privind programul nuclear al Iranului, sancțiunile economice și problemele de securitate regională sunt programate să aibă loc în următoarele săptămâni.

Un tratat de pace complet nu a fost încă semnat ; documentul actual funcționează doar ca un acord-cadru și o încetare a focului, lăsând nerezolvată problema finală a programului nuclear al Iranului și a sancțiunilor viitoare.

În cadrul unei întâlniri bilaterale cu președintele SUA, Donald Trump, pe marginea summitului G7, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că forțele armate franceze sunt pregătite să sprijine securizarea navigației în Strâmtoarea Hormuz , sub rezerva aprobării și coordonării din partea SUA, semnalând dorința Europei de a participa activ la stabilizarea regiunii.

Israelul rămâne principalul factor de risc și un potențial focar de tensiune , întrucât mai mulți politicieni israelieni privesc acordul cu ochi critici și subliniază deschis că cadrul stabilit între SUA și Iran nu este obligatoriu pentru Israel , având în vedere că acesta nu abordează programul nuclear sau activitățile grupurilor susținute de Iran în regiune.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că atenția administrației americane începe să se îndrepte de la conflictul cu Iranul către problemele legate de războiul dintre Rusia și Ucraina , sugerând o potențială creștere a implicării SUA în procesul de negociere în urma discuțiilor constructive cu Volodymyr Zelenskyy și Vladimir Putin .

În ceea ce privește Iranul, Donald Trump a promis „o supraveghere strictă” a punerii în aplicare a acordului , care va fi monitorizată îndeaproape de SUA și de partenerii regionali. 🚢 Infrastructură și logistică (Strâmtoarea Hormuz) Acordul include o prevedere privind redeschiderea treptată a Strâmtorii Hormuz , care reprezintă una dintre cele mai critice rute de tranzit al petrolului la nivel global.

Iranul urmează să înceapă îndepărtarea minelor navale amplasate în această cale navigabilă în ultimele săptămâni.

Pe durata încetării focului, tranzitul navelor comerciale va avea loc fără taxe suplimentare percepute de Iran.

Un înalt oficial al administrației americane a confirmat că versiunea finală a acordului ar urma să includă o garanție privind tranzitul liber și fără taxe al navelor prin Strâmtoarea Hormuz .

Redeschiderea acestei rute maritime este în prezent cea mai importantă componentă a acordului din perspectiva piețelor financiare și a mărfurilor la nivel global , chiar dacă regulile operaționale pe termen lung pentru strâmtoare după perioada de 60 de zile rămân nedefinite. 📊 Macroeconomie Rapoartele privind detensionarea situației din Orientul Mijlociu sunt interpretate de piețe ca o oportunitate pentru reducerea riscului de întreruperi în aprovizionarea cu energie, scăderea presiunilor inflaționiste și o probabilitate mai mică de înăsprire suplimentară a politicii monetare de către Fed .

Producția industrială din SUA a înregistrat o performanță ușor mai slabă decât se aștepta , confirmând faptul că sectorul industrial continuă să se confrunte cu provocări generate de ratele ridicate ale dobânzilor și de incertitudinea economică, deși structura generală a raportului a fost mixtă.

Analiștii observă că actuala creștere a pieței este determinată în mare măsură de sentimentul pieței, întrucât evaluările includ în prețuri rapid un scenariu de „mai puțin risc, mai multă creștere” , răspunzând la schimbarea așteptărilor geopolitice și la îmbunătățirea condițiilor macroeconomice globale, mai degrabă decât la date economice concrete și tangibile. 📈 Piața bursieră Wall Street a început săptămâna într-o stare de euforie evidentă , cu indicii bursieri majori în creștere bruscă ca răspuns la diminuarea riscului geopolitic, ceea ce a determinat o revenire la un mediu de „apetit pentru risc” (reducerea expunerii la active defensive și redirecționarea capitalului către acțiuni de creștere) .

Companiile din sectorul tehnologic au ocupat centrul atenției, înregistrându-se creșteri pronunțate în sectoarele AI, memorie (DRAM și HBM), semiconductori și infrastructură de centre de date , care fuseseră anterior supuse unei presiuni corective.

Sectorul cipurilor a depășit semnificativ performanța pieței în ansamblu, iar raliul tehnologic s-a extins la entități precum AMD, Micron, Intel, Arm, Western Digital și Seagate .

Investitorii din sectorul tehnologic iau în calcul în mare măsură boom-ul susținut al inteligenței artificiale, cererea în creștere pentru memoria centrelor de date și o penurie structurală de cipuri de memorie .

Sentimentul pozitiv s-a extins și la bursele europene, unde s-au înregistrat creșteri relativ mari ale indicelui german DAX și al celui spaniol IBEX 35, ambele avansând cu peste 1% .

O excepție notabilă pe vechiul continent a fost indicele britanic FTSE 100, care a înregistrat o scădere de 0,4% și nu a reușit să încheie ziua pe teritoriu pozitiv. 🛢️ Mărfuri și active tangibile Prețurile petrolului brut au scăzut brusc în urma anunțului acordului de pace; odată cu dezvăluirea acordului dintre SUA și Iran, cotațiile petrolului au scăzut cu aproximativ 5% datorită reducerii riscurilor de întrerupere a aprovizionării.

Sentimentul pozitiv a revenit pe piața metalelor prețioase, care a înregistrat mișcări ascendente decisive și puternice.

Aurul s-a apreciat cu aproape 3% și testează nivelul de 4.350 USD pe uncie .

Argintul a avansat cu peste 3%, depășind pragul de 70 USD pe uncie . 🪙 Criptomonede Creșteri puternice și decisive au fost observate și pe piața activelor digitale.

Ethereum a înregistrat o creștere de peste 6,5%, depășind pragul de 1.800 USD .

Bitcoin a înregistrat o creștere de peste 2% și testează nivelul de 67.000 USD .

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