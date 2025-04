Rezumatul dimineții (01.04.2025)

Sentimentul pe piețele APAC se îmbunătățește ușor, după un val de pierderi care a lovit ieri principalele burse din lume. Nikkei din Japonia câștigă în prezent 0,35%, Hang Seng adaugă, de asemenea, aproape 0,3%, iar KOSPI adaugă peste 1,9%.

Secretarul Trezoreriei SUA, Bessent, a declarat în timpul unui interviu cu Fox că Trump va anunța următoarea rundă de tarife miercuri, 2 aprilie, la 21:00 ora României. Trump a vorbit cu presa în prealabil, dând câteva indicii despre ce să ne așteptăm.

Trump a declarat că a stabilit un plan tarifar și că acesta ar fi „foarte frumos” pentru alte țări. Președintele a reiterat faptul că „cuvântul de reciprocitate este foarte important” în contextul modificărilor viitoare.

Banca Australiei a decis să mențină ratele dobânzilor la 4,1%, conform așteptărilor. RBA a menținut status quo-ul într-o declarație. Detaliul cheie este că bancherii confirmă că politica monetară rămâne strictă și recunosc că riscurile pentru perspectivele inflației rămân bilaterale.

Guvernatorul Bullock a declarat că posibilitatea unei reduceri a ratei nu a fost discutată astăzi și că RBA nu a luat încă o decizie cu privire la reuniunea sa din 20 mai. Datele CPI din Australia sunt așteptate pe 30 aprilie, astfel încât, având în vedere incertitudinea din jurul tarifelor, RBA pare să folosească acest timp pentru a-și menține poziția cât mai deschisă cu privire la deciziile viitoare.

În martie, PMI-ul privat de producție din China a înregistrat cel mai rapid ritm de creștere din ultimele patru luni, citând o cerere mai puternică și comenzi de export solide, deși creșterea tarifelor din SUA nu este un semn bun. Caixin Manufacturing PMI din China a ajuns la 51,2, în creștere față de 51,1 așteptat și 50,8 anterior.

Banca Japoniei a publicat raportul său trimestrial Tankan, datele PMI și raportul privind șomajul. În general, datele Tankan privind industria prelucrătoare, în conformitate cu așteptările, împreună cu o citire mai mare în sectorul serviciilor precum și o scădere a șomajului și o creștere a datelor PMI, stimulează așteptările privind inflația, ceea ce va oferi o oarecare încurajare pentru calea viitoare de creștere a ratei BoJ.

Volatilitatea pieței rămâne ridicată. Indicele de volatilitate VIX câștigă în prezent 1,1%, în timp ce aurul își reia tendința crescătoare și atinge noi maxime. Contractele futures pe principalii indici sunt în ușoară scădere.

Cele mai importante rapoarte macroeconomice ale zilei sunt datele PMI pentru sectorul manufacturier din principalele economii ale lumii și datele JOLTS din SUA.

