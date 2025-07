Rezumatul dimineții (01.07.2025)

Sentimentul pe piețele asiatice rămâne pozitiv după câștigurile de ieri de pe Wall Street. Piețele din China, Australia și Noua Zeelandă câștigă în valoare, în timp ce indicele japonez Nikkei 225 este în scădere cu 1%. Înainte de deschiderea sesiunii de tranzacționare în Europa, contractul EU50 este în creștere cu 0,12%. Astăzi, am înregistrat date bune ale indicatorului PMI Caixin pentru industria din China, care a depășit în mod neașteptat pragul de 50, semnalând o creștere în acest sector. Indicatorul PMI Caixin din iunie 2025 pentru industrie este de 50,4 (prognoza era de 49,0, iar valoarea anterioară era de 48,3). Disputa dintre Donald Trump și Elon Musk continuă. Trump spune că poate DOGE ar trebui să „se uite mai atent” la Elon și la subvențiile pe care le primesc companiile sale. Acțiunile Tesla sunt în scădere cu 6% înainte de deschiderea sesiunii pe Wall Street. Potrivit Financial Times, oficialii americani care lucrează la modificările tarifelor ar încerca să încheie acorduri comerciale mai modeste înainte de termenul limită de 9 iulie. Acordurile comerciale mai modeste și mai restrânse sunt în contrast puternic cu cele 90 de acorduri în 90 de zile pe care le vizau. Forumul anual al Băncii Centrale Europene de la Sintra este încă în desfășurare. Astăzi, vom asculta declarațiile lui Andrew Bailey (BoE), Christine Lagarde (BCE), Jerome Powell (FED) și Kazuo Ueda (BoJ). Cotația USDJPY a scăzut sub pragul de 143,60 după ce Banca Japoniei a publicat raportul Tankan, care a arătat o activitate mai mare decât se aștepta în sectorul industrial (13 puncte față de 10 puncte estimate). Dolarul american a pierdut din valoare la începutul sesiunii, dar de atunci a înregistrat o ușoară revenire. Cursul EURUSD a crescut, urcând pentru scurt timp peste 1,1800. Dimineața aceasta este deosebit de favorabilă pentru prețul aurului, care a crescut cu 0,82%, până la 3.329 dolari pe uncie. Aurul a revenit peste media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de zile. Calendarul macroeconomic se va concentra astăzi pe datele PMI pentru industrie din principalele economii ale lumii. La 12:00 ora României, vom vedea și datele CPI din Zona Euro și datele JOLTS din SUA (17:00 ora României). Vom asculta, de asemenea, numeroasele discursuri ale bancherilor centrali menționate anterior.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."