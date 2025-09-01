Rezumatul dimineții (01.09.2025)

O curte de apel din Statele Unite a decis în weekend că majoritatea tarifelor impuse de Donald Trump sunt ilegale, în special cele impuse Canadei, Mexicului, Chinei și tarifele reciproce generale. Potrivit curții, Legea privind puterile economice de urgență internaționale (IEEPA) nu acordă președintelui dreptul de a impune unilateral tarife. Unii analiști subliniază că aceste puteri îi permit președintelui doar să reglementeze importurile, în timp ce tarifele sunt de competența Congresului.

Decizia a fost suspendată până pe 14 octombrie pentru a permite o nouă apelare. Se preconizează că cazul va ajunge la Curtea Supremă, dar șansele actuale favorizează abrogarea celor mai semnificative tarife, lăsând doar cele care vizează sectoare specifice. Acest lucru ar putea oferi o ușurare pentru multe companii și ar putea îmbunătăți perspectivele de creștere economică.

Aurul a închis vineri la un nivel record de 3.452 dolari pe uncie și înregistrează în prezent creșteri suplimentare, ajungând la 3.477 dolari pe uncie. Cel mai ridicat nivel spot zilnic a fost ușor sub 3.500 dolari pe uncie.

Nasdaq a pierdut peste 1% vineri, în timp ce S&P 500 a scăzut cu peste 0,6%. Principala vânzare masivă a avut loc în cazul acțiunilor din sectorul tehnologic. Contractele futures continuă să scadă în această dimineață, după o încercare de revenire. Indicele US100 a scăzut cu 0,2%, în timp ce indicele US500 a scăzut cu 0,11%. Vânzarea masivă a fost motivată în parte de știrea că Alibaba va produce propriile cipuri AI, urmărind să devină independentă de Nvidia . Acțiunile Alibaba au pierdut peste 3% vineri.

Indicii asiatici înregistrează o vânzare masivă, deși majoritatea scăderilor au fost limitate. Indicele JP225 a scăzut cu 0,12%, în timp ce indicele CH50cash a scăzut cu 0,88%. Cu toate acestea, este de remarcat faptul că piața bursieră chineză a fost una dintre cele mai puternice în luna august. Contractul CH50cash menționat anterior a câștigat aproape 10%, impulsionat de companiile din domeniul tehnologiei.

Indicele DE40 este în scădere în această dimineață și rămâne sub 24.000 de puncte.

Cursul EURUSD se tranzacționează în jurul valorii de 1,1711, cel mai ridicat nivel din 25 august. Datele privind inflația PCE de vineri au îndeplinit așteptările, sugerând că Rezerva Federală este pregătită să reducă ratele dobânzilor.

Petrolul brut WTI se află sub 64 de dolari pe baril, prelungind ușor scăderile de la sfârșitul săptămânii trecute.

Indicatorul PMI oficial al Chinei pentru sectorul manufacturier a fost de 49,4, față de estimarea de 49,5 și un nivel anterior de 49,3. Indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor a crescut la 50,3, în conformitate cu estimările.

Indicatorul PMI Caixin/S&P Global China pentru sectorul manufacturier , care se concentrează pe companiile mai mici, a crescut la 50,5, depășind estimările de 49,7 și nivelul anterior de 49,5.

Indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier din Japonia a fost de 49,7, față de o estimare de 49,9 și un nivel anterior de 48,9.

Indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier din Australia a crescut la 53,0, depășind estimările de 52,9 și nivelul anterior de 51,3.

Concurența tot mai mare obligă Tesla să reducă prețurile în China pentru modelul său 3 cu 3,7%. Prețul este acum de aproximativ 36.000 de dolari.

Bitcoin se tranzacționează la un nivel redus, ușor peste pragul 107.000 de dolari.

Piețele din SUA și Canada sunt închise astăzi din cauza sărbătorii Zilei Muncii.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."