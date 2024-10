Rezumatul dimineții (01.10.2024)

Exporturile Thailandei ar trebui să crească cu 2% în acest an, la limita superioară a previziunilor anterioare. Cu toate acestea, întărirea rapidă a baht-ului ridică probleme. Baht-ul a crescut cu 5,2% de la începutul anului până în prezent, fiind tranzacționat la un maxim al ultimelor 31 de luni de 32,125 față de dolar.

