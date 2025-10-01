Rezumatul dimineții (01.10.2025)

Contractele futures pe indicii majori din SUA și UE au înregistrat o corecție pe fondul deteriorării sentimentului investitorilor în urma închiderii agențiilor federale americane (US500, U100, EU50: -0,3%).

Prima închidere a guvernului din 2018 a început după ce Senatul SUA a respins proiectul de lege al democraților privind cheltuielile, care, la rândul său, nu a susținut propunerea republicanilor în Congres, în principal din cauza dezacordurilor privind cheltuielile pentru sănătate. BLS a anunțat luni că nu va publica datele NFP de vineri în timpul închiderii.

Austan Goolsbee a declarat că nu dorește să reducă ratele în mod preventiv, sperând că inflația actuală este temporară. Cu toate acestea, președintele Fed din Chicago și-a exprimat speranța că ultimul episod inflaționist nu se va transforma într-o presiune durabilă.

Sentimentul în regiunea Asia-Pacific este mixt, activitatea fiind temperată de sărbătoarea din China cu ocazia Zilei Naționale. Indicele Nikkei din Japonia scade pentru a treia sesiune consecutivă ( JP225: -0,6% ) ca reacție la sondajul BOJ, care a arătat o îmbunătățire a sentimentului în rândul producătorilor regionali, crescând așteptările privind o majorare a ratei dobânzii. AU200.cash și SG20.cash au câștigat 0,1% și, respectiv, 0,3%. Nifty 50 din India a înregistrat o revenire de 0,3% după corecția de ieri, în timp ce Kospi din Coreea de Sud (+0,8%) a fost, de asemenea, susținut de acțiunile din sectorul tehnologic.

Indicatorul PMI privind sectorul manufacturier din Japonia pentru luna septembrie a fost ușor peste așteptări (48,5 față de consensul Bloomberg de 48,4 și 49,7 anterior), dar a indicat și cel mai rapid ritm de scădere a producției din ultimele șase luni. Activitatea economică a înregistrat cea mai puternică scădere în rândul producătorilor de bunuri intermediare. Companiile au raportat o scădere a comenzilor, pe fondul reducerii stocurilor de către clienți, în contextul diminuării cererii din China și SUA.

Indicatorul PMI privind sectorul manufacturier din Australia a scăzut în mod neașteptat de la 51,6 la 51,4, indicând o încetinire a creșterii sectorului pe fondul primei scăderi a comenzilor noi din iunie, pe măsură ce cererea s-a redus parțial din cauza presiunilor asupra prețurilor generate de creșterea costurilor materiilor prime și combustibililor.

Indicele dolarului a început a patra sesiune consecutivă de pierderi (USDIDX: -0,15%), slăbind cel mai mult față de yen ( USDJPY: -0,2% ) și euro ( EURUSD: +0,2% până la 1,1757 ). Cea mai slabă monedă din G10 este însă dolarul australian, care se corectează după recentul său rebound determinat de așteptările “hawkish” privind politica RBA ( AUDUSD: -0,2% ).

Aurul își continuă creșterea (+0,1% până la 3.863 USD/uncie) pe fondul turbulențelor politice din SUA, argintul urmând același trend (+0,7% până la 47,01 USD/uncie). Paladiul (-1,4%) și platina (-0,3%) însă se corectează.

Prețurile petrolului se stabilizează după două zile de scăderi (OIL: +0,1%), presiunea descendentă exercitată de creșterea producției OPEC fiind compensată de așteptările privind scăderea stocurilor din SUA. NATGAS a crescut cu 0,75%.

Bitcoin a crescut cu 0,4% până la 114.780 USD, în timp ce Ethereum a scăzut cu 0,1% până la 4.154 USD.

