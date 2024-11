Rezumatul dimineții (01.11.2024)

Între timp, Amazon (AMZN.US) a câștigat mai mult de 6,00% în tranzacționarea după închiderea sesiunii. Raportul a depășit așteptările atât pentru venituri, cât și pentru câștigul pe acțiune, deși segmentul AWS a fost ușor sub așteptări. Veniturile nete au crescut cu 11% de la an la an până la 158,88 miliarde de dolari, depășind limita superioară a previziunilor inițiale ale companiei. Profitul pe acțiune a crescut la 1,43 USD (+52% față de Q3 2023: 0,94 USD). Veniturile segmentului AWS au crescut la 27,45 miliarde de dolari, repetând o creștere de 19% pentru al doilea trimestru consecutiv.