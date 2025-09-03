Rezumatul dimineții (03.09.2025)

Wall Street a închis ieri în scădere, reflectând îngrijorările pieței cu privire la reînnoirea incertitudinii comerciale și la raportul ISM privind sectorul manufacturier sub așteptări. Contractele futures indică un pesimism continuu pentru sesiunea de astăzi ( US500 : -0,3%, EU50 : -0,3%).

Donald Trump a anunțat că va solicita Curții Supreme o revizuire accelerată a unei hotărâri a curții de apel care a declarat ilegală majoritatea tarifelor sale. El a avertizat că eliminarea acestora ar afecta economia SUA, dând vina pe hotărâre pentru scăderea pieței bursiere. Punerea în aplicare a fost amânată până la 14 octombrie pentru a acorda timp Curții Supreme să ia o decizie.

Exporturile de GNL din SUA au atins un nivel record de 9,33 milioane de tone în august, datorită creșterii producției la Plaquemines. Europa a rămas principalul cumpărător, importând 6,16 milioane de tone (66%), în creștere față de iulie. Cererea a scăzut în Asia și America Latină.

În regiunea Asia-Pacific, predomină scăderile, determinate de incertitudinea comercială, datele mixte PMI din China și marcarea de profituri. AU200.cash a înregistrat pierderi pentru a patra sesiune consecutivă (-1,25%), în timp ce CHN.cash (-1,1%), HK.cash (-0,9%) și Nikkei 225 din Japonia ( JP225 : -0,55%) au înregistrat, de asemenea, scăderi, deși pierderile japoneze au fost atenuate de câștigurile înregistrate de unii exportatori (de exemplu, Canon: +0,5%).

PIB-ul Australiei a crescut peste așteptări în Q2, cu 0,6% trimestru la trimestru (prognoza 0,5%, anterior 0,3%). Creșterea a fost determinată de consumul privat (atât bunuri de bază, cât și bunuri discreționare, cum ar fi recreerea, cultura, cafenelele) și cheltuielile guvernamentale (0,2 pp). Exporturile nete au rămas pozitive în ciuda tarifelor, în timp ce investițiile au scăzut, deoarece multe proiecte de infrastructură se apropiau de finalizare.

PIB-ul Coreei de Sud a depășit, de asemenea, așteptările în trimestrul al doilea, crescând cu 0,7% față de trimestrul anterior (prognoza și valoarea anterioară: 0,6%).

Indicatorul PMI Caixin pentru sectorul serviciilor din China a crescut în mod neașteptat la un nivel maxim al ultimelor 15 luni (53 față de prognoza de 52,4 și valoarea anterioară de 52,6), impulsionat în principal de creșterea afacerilor noi. Cu toate acestea, marjele rămân sub presiune din cauza creșterii salariilor și a costurilor materialelor, ceea ce determină companiile să reducă locurile de muncă.

Dolarul american s-a apreciat față de majoritatea monedelor pentru a doua sesiune consecutivă, înregistrând cele mai mari câștiguri față de monedele piețelor emergente (de exemplu, USDPLN: +0,2%). Presiunea asupra lirei sterline continuă după vânzarea masivă de ieri a obligațiunilor britanice pe 30 de ani (GBPUSD: -0,2% până la 1,336). Yenul și-a extins pierderile ( USDJPY : +0,2%), în timp ce dolarul australian ( AUDUSD : -0,1%) și euro ( EURUSD: -0,1% până la 1,1628 ) au arătat cea mai mare rezistență.

Petrolul a înregistrat o corecție după recentele creșteri (Brent și WTI fiind în scădere cu aproximativ -0,4%), iar NATGAS a scăzut cu 0,5%, apropiindu-se de nivelul de deschidere de ieri.

Aurul și-a încetinit creșterea, dar s-a menținut peste pragul record de 3.500 USD/uncie (-0,05% până la 3.530 USD/oz). Argintul a înregistrat, de asemenea, o corecție (-0,5% până la 40,69 USD/uncie).

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."