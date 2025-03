Rezumatul dimineții (04.03.2025)

Piețele asiatice au scăzut marți , odată cu intrarea în vigoare a tarifelor impuse de Trump, Nikkei 225 din Japonia coborând cu 1,9%, în timp ce TOPIX a scăzut cu 1,3%. Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu 1,4%, JSX din Indonezia a pierdut 1,1%, iar STI din Singapore a scăzut cu 0,4%. Indicele S&P/ASX 200 din Australia a scăzut cu 0,9%, în timp ce indicele KOSPI din Coreea de Sud a rămas stabil după revenirea din vacanță. Scumpirea a reflectat prăbușirea de peste noapte a Wall Street în urma confirmării punerii în aplicare a tarifelor lui Trump.

Tarifele lui Trump au intrat oficial în vigoare marți, la ora 00:00 EST, impunând taxe de 25% asupra importurilor din Mexic și Canada, în timp ce tarifele pentru produsele chinezești s-au dublat de la 10% la 20%. Măsurile vizează aproape 2.200 de miliarde de dolari în schimburi comerciale bilaterale anuale cu primii trei parteneri comerciali ai Americii, citând presupusul eșec al acestora de a stopa fluxurile de fentanil în SUA.

China a ripostat rapid prin contramăsuri , anunțând tarife de 10-15% pentru produsele agricole americane, inclusiv soia, porumb, grâu, bumbac, carne de vită și produse lactate, începând cu 10 martie. De asemenea, Beijingul a plasat 15 entități americane pe o listă de control al exporturilor și a adăugat 10 firme americane pe lista sa de „entități nesigure”, inclusiv compania de secvențiere genetică Illumina. Ministerul chinez al Comerțului a criticat SUA pentru „transferarea vinei” în ceea ce privește criza fentanilului.

Canada a anunțat aplicarea imediată a unor tarife de retorsiune pentru importuri din SUA în valoare de 30 de miliarde de dolari canadieni (20,7 miliarde de dolari), cu planuri de a viza alte 125 de miliarde de dolari canadieni dacă măsurile lui Trump rămân în vigoare după 21 de zile. Prim-ministrul Trudeau a declarat că tarifele „vor perturba o relație comercială incredibil de reușită” și vor încălca acordul USMCA. Premierul din Ontario a amenințat că va întrerupe livrările de nichel și transportul energiei electrice către SUA.

Întâlnirile politice ale Chinei din cadrul „celor două sesiuni” încep marți cu Conferința consultativă politică a poporului chinez, urmată miercuri de Congresul național al poporului. Analiștii se așteaptă ca Beijingul să țintească o creștere a PIB-ului de aproximativ 5% pentru 2025 și să anunțe un deficit bugetar de 4% din PIB. Reuniunile au loc pe fondul unor tensiuni comerciale sporite, iar investitorii așteaptă măsuri de stimulare pentru a contracara dificultățile economice.

Vânzările cu amănuntul din Australia au crescut cu 0,3% în ianuarie , revenind de la declinul de 0,1% din decembrie, în principal datorită creșterii cheltuielilor legate de alimente în cafenele, restaurante și servicii takeaway. Reserve Bank of Australia a publicat procesul-verbal al ședinței sale din februarie, care a arătat că decizia băncii centrale de a reduce ratele cu 0,25 puncte procentuale la 4,10% s-a bazat pe scăderea inflației mai rapidă decât se aștepta și pe creșterea mai lentă a salariilor.

Prețurile petrolului au scăzut până aproape de minimele ultimelor trei luni în sesiunea asiatică, deoarece îngrijorările legate de tarife au afectat perspectivele de creștere globală. Petrolul Brent a scăzut cu 0,8% la 71,07 dolari pe baril, în timp ce WTI a scăzut la 67,64 dolari. OPEC+ a indicat că va continua cu creșterile de producție planificate în aprilie, adăugând o presiune suplimentară în scădere asupra prețurilor.

Bitcoin a scăzut cu peste 10% , la 83.950 USD, extinzând pierderile din sesiunea precedentă, pe măsură ce entuziasmul pentru planurile lui Trump privind rezervele de criptomonede a dispărut. Moneda digitală a crescut pentru scurt timp luni, după ce Trump a prezentat planurile de a include Bitcoin, Ether, Solana și Cardano într-o rezervă națională de criptomonede, dar a inversat rapid câștigurile, deoarece detaliile au rămas puține și temerile legate de războiul comercial au intensificat aversiunea față de risc. Alte criptomonede majore s-au prăbușit, de asemenea, Ether fiind în scădere cu 14% la 2.100 USD, XRP depreciindu-se cu 16,1%, iar Solana scăzând cu 18,9%.

