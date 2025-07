Rezumatul dimineții (04.07.2025)

Wall Street a încheiat sesiunea scurtă de ieri cu câștiguri puternice, în urma publicării unor date surprinzător de optimiste privind piața muncii (S&P 500: +0,83%; Nasdaq: +1,02%; Dow Jones: +0,77%; Russell 2000: +1,02%). Astăzi, din cauza Zilei Independenței, Wall Street va rămâne închisă.

Camera Reprezentanților din SUA a adoptat proiectul de lege fiscală „Big Beautiful” al lui Donald Trump cu o majoritate strânsă de patru voturi (218 la 214). Votul a urmat unui discurs de 9 ore al liderului democrat din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, care a criticat în principal impactul proiectului de lege asupra segmentelor cu venituri mai mici ale societății. Proiectul de lege urmează să ajungă pe biroul președintelui la ora 24:00, ora României.

Cu doar câteva zile înainte de încheierea oficială a negocierilor comerciale, Donald Trump și-a intensificat din nou retorica comercială, anunțând că va trimite scrisori țărilor care „vor începe să plătească pentru a face afaceri în SUA”. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că după 9 iulie va fi anunțată o „serie de acorduri comerciale”, adăugând că aproximativ 100 de țări se vor confrunta cu o rată a tarifelor de cel puțin 10%.

Potrivit lui Bessent, „dacă euro ajunge la 1,20 dolari, europenii vor începe să se plângă”.

În regiunea Asia-Pacific, sentimentul rămâne mixt, afectat de preocupările comerciale actuale. Creșteri se înregistrează în Japonia, unde indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,1%, în China, unde indicele Shanghai SE Composite a crescut cu 0,9% iar indicele HSCEI a crescut cu 0,1%, și în India, unde indicele Nifty 50 a crescut cu 0,05%. Indicele S&P/ASX 200 din Australia este plat, în timp ce indicele Kospi din Coreea de Sud a scăzut cu 1,6%.

Companiile chineze din domeniul energiei solare și al diagnosticării tehnologice cerebrale înregistrează performanțe superioare, impulsionate de sprijinul guvernamental recent anunțat pentru aceste sectoare.

Cheltuielile gospodăriilor din Japonia au crescut în mai peste așteptări, ajungând la 4,2% față de aceeași perioadă a anului trecut (prognoză: 1,2%, anterior: -0,1%).

Pe piața valutară, dolarul american a șters jumătate din câștigurile de ieri, pe fondul reapariției tensiunilor comerciale (indicele USD: -0,3%). Monedele refugiu se redresează (USDCHF: -0,3%, USDJPY: -0,4%, EURUSD: +0,2%). Lira sterlină își extinde câștigurile (GBPUSD: +0,15%), iar monedele antipodiene și dolarul canadian se tranzacționează ușor în teritoriul pozitiv.

Pe fondul slăbiciunii dolarului, aurul înregistrează, de asemenea, câștiguri (+0,41% până la 3.339 USD), în timp ce argintul rămâne neschimbat.

Petrolul Brent și WTI sunt în scădere cu 0,2% și, respectiv, 0,05% (Brent la 68,65 USD pe baril), în timp ce contractele futures pe gaz natural continuă să scadă (-0,2%).

Bitcoin este în scădere cu 0,75%, la 109.160 USD, iar Ethereum scade cu 0,9%, la 2.577 USD.

