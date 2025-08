Rezumatul dimineții (04.08.2025)

Sesiunea de luni de pe piețele bursiere pare relativ calmă. Contractele futures din Europa și SUA câștigă valoare după scăderile semnificative de vineri. Contractul EU50 este în prezent în creștere cu 0,45%, iar US500 cu 0,38%.

În Asia, indicii chinezi înregistrează performanțe deosebit de bune. Contractele CHN.cash și HK.cash sunt în creștere cu 1,55% și, respectiv, 1,45%, ceea ce ar putea fi legat de modificările fiscale din țară.

China a anunțat în mod neașteptat planuri de impozitare a veniturilor din dobânzi obținute din obligațiuni emise de guvern și instituții financiare. Aceasta reprezintă o schimbare semnificativă în politica fiscală de lungă durată a țării, care ar putea determina investitorii să-și reevalueze portofoliile de obligațiuni și atractivitatea acestora.

Indicele privat al inflației al Institutului Melbourne a înregistrat o accelerare bruscă în iulie, atât indicele de bază, cât și indicele de bază ajustat înregistrând cea mai rapidă creștere din ultimele 19 luni. Piețele bursiere australiene sunt închise astăzi, fiind zi liberă bancară.

Negociatorul șef al Japoniei, Ryosei Akazawa, a minimizat recentul acord comercial dintre SUA și Japonia, afirmând că acesta nu reprezintă un angajament juridic obligatoriu și avertizând că nu trebuie luate în considerare toate comentariile SUA cu privire la acesta.

Pe piețele valutare, fluctuațiile dintre monedele G10 au fost limitate, dar dolarul american și-a recăpătat o oarecare stabilitate după scăderile accentuate de vineri.

Surse din guvernul canadian raportează că premierul Carney și Donald Trump se vor întâlni în zilele următoare pentru a negocia creșterea tarifelor la produsele canadiene (cu excepția USMCA), care în prezent sunt de 35%. Canada speră la un acord care să reducă tarifele.

Cu toate acestea, aceste mișcări s-au inversat relativ rapid, deoarece piața anticipase o astfel de creștere.

Creșteri moderate ale prețurilor pentru majoritatea proiectelor importante domină piața. Ethereum înregistrează în prezent o creștere de 0,7%, în timp ce Stellar crește cu 2,5%. În același timp, Bitcoin pierde 0,2%.

Calendarul macroeconomic de astăzi se va concentra pe datele CPI din Elveția și comenzile de bunuri durabile din SUA.

Contractele futures pe petrolul brut au început săptămâna cu o scădere, după ce OPEC+ a confirmat în weekend că va crește producția cu 548.000 de barili pe zi în septembrie.

