Rezumatul dimineții (04.10.2024)

Acțiunile asiatice au câștigat, conduse de indicele Hang Seng din Hong Kong (+2,7%), în timp ce traderii au evaluat sustenabilitatea câștigurilor recente și au așteptat detalii privind stimulentele fiscale și cheltuielile de vacanță din China. Indicii japonezi și sud-coreeni au avansat, în timp ce acțiunile australiene au scăzut.

Lucrătorii portuari și operatorii portuari din SUA au ajuns la un acord provizoriu pentru a pune capăt unei greve de trei zile care a blocat transportul maritim pe Coasta de Est și Coasta Golfului. Acordul include o creștere salarială de aproximativ 62% pe o perioadă de șase ani, ridicând salariul mediu la aproximativ 63 de dolari pe oră, de la 39 de dolari pe oră.

Prețurile petrolului se îndreaptă spre cea mai mare creștere săptămânală din ultimul an, stimulate de escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu. Contractele futures pentru țițeiul Brent ar urma să câștige aproximativ 8% pe săptămână, în timp ce creșterea săptămânală de 8,2% a contractelor futures pentru țițeiul american ar fi cea mai mare din martie anul trecut.

Dolarul s-a menținut aproape de maximul ultimelor șase săptămâni, înainte de publicarea raportului privind salariile din Statele Unite, astăzi, la 15:30 ora României. Indicele dolarului a crescut cu aproape 1,5% în această săptămână, cea mai mare performanță din aprilie. EURUSD a rămas stabil la 1,1034 dolari.

Economiștii se așteaptă la 140.000 de noi locuri de muncă în raportul din septembrie privind salariile din sectorul non-agricol din SUA, iar rata șomajului ar trebui să rămână constantă la 4,2%. Raportul ar putea influența deciziile Rezervei Federale privind rata dobânzii.

Prim-ministrul japonez Shigeru Ishiba și-a instruit cabinetul să elaboreze un nou pachet economic pentru a atenua lovitura dată gospodăriilor de creșterea costurilor de trai. Un buget suplimentar va fi întocmit după alegerile pentru camera inferioară din 27 octombrie.

Membrii Uniunii Europene se confruntă cu un vot crucial privind impunerea sau nu a unor tarife de până la 45 % asupra importurilor de vehicule electrice fabricate în China. Germania va vota împotriva introducerii tarifelor, în timp ce Franța, Grecia, Italia și Polonia sunt așteptate să voteze în favoarea acestora.

Yenul s-a apreciat după cel mai mare declin săptămânal din 2016, afectat de incertitudinea privind politica monetară a Japoniei. Noul ministru al economiei din Japonia a subliniat importanța alinierii modificărilor politicii monetare la obiectivul guvernului de a ieși din deflație.

Piețele criptomonedelor au dat semne de redresare, Bitcoin crescând cu 0,56% până la 61.052,92 USD, iar Ether cu 1,18% până la 2.372,71 USD.

Prețul aurului a crescut cu 0,38%, la 2.666,37 dolari uncia, în timp ce randamentele obligațiunilor de Trezorerie pe 10 ani din SUA au rămas stabile la 3,84%.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."