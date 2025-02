Rezumatul dimineții (05.02.2025)

Noua sesiune a piețelor asiatice aduce o deteriorare a sentimentului investitorilor. Piețele chineze au performanțe deosebit de slabe, contractele CHN.cash și HK.cash pierzând 1,6%, respectiv 1,5%, după recentele sărbători de Anul Nou. Motivul acestor vânzări este o nouă actualizare a tensiunilor comerciale. Vama americană a anunțat că tarifele americane se vor aplica atât Hong Kong-ului, cât și Chinei continentale. Mai mult, Casa Albă a anunțat sfârșitul unei scutiri fiscale care permitea pachetelor cu o valoare mai mică de 800 de dolari să intre în SUA fără taxe vamale. Scutirea a alimentat creșterea rapidă a retailerilor cu amănuntul chinezi cu reduceri, precum Temu, permițându-le să expedieze o gamă largă de produse la prețuri reduse. Serviciul poștal american va suspenda temporar acceptarea coletelor internaționale provenind din China și Hong Kong până la noi ordine. Indicatorul Caixin PMI privind sectorul serviciilor pentru ianuarie din China a surprins în scădere, cu o valoare de 51,0 (față de 52,2 în decembrie). Cotațiile futures ale indicilor americani au scăzut, sentimentul nefiind ajutat de rezultatele Alphabet, companie care a ratat estimările pentru veniturile Google Cloud și ale cărei acțiuni s-au depreciat cu 7,6% după închiderea sesiunii de ieri. Datele privind salariile din Japonia (+4,8% YoY în decembrie) au surprins astăzi cu o valoare mai mare, consolidând perspectiva unei creșteri a ratei dobânzii Băncii Japoniei pe termen scurt. În plus, fostul bancher al BoJ, Hideo Hayakawa, a avertizat că ratele dobânzilor vor fi mai mari decât se așteaptă piața. Yenul japonez se apreciază în raport cu alte valute, ca urmare a acestor vești optimiste și a unei valori mai mari a indicatorului PMI pentru sectorul serviciilor, care a ajuns la 53 față de 50,9 anterior.

Datele privind ocuparea forței de muncă pentru al patrulea trimestru au fost publicate astăzi în Noua Zeelandă, indicând o creștere a șomajului (5,1%; în conformitate cu previziunile) și o pierdere netă de locuri de muncă în economie. Cu toate acestea, datele nu au declanșat mișcări excesive ale prețurilor la instrumentele legate de Noua Zeelandă, deoarece datele au fost aproape în conformitate cu așteptările pieței.

Cele mai importante rapoarte macro ale zilei de astăzi includ, printre altele: Datele finale PMI pentru sectorul serviciilor și datele PPI pentru Zona Euro, raportul ADP și indicatorul ISM privind sectorul serviciilor din SUA, rapoarte potențiale privind conversația Trump-Xi.

Volatilitatea pieței în alte instrumente este limitată în această dimineață, cu excepția metalelor prețioase, care reiau câștigurile considerabile. Aurul adaugă în prezent 0,7%, atingând astfel noi maxime istorice la 2.860 USD pe uncie. Harta volatilității observate în prezent pe piața forex. Sursă: xStation5 Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

