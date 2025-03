Rezumatul dimineții(06.03.2025)

Wall Street a încheiat ședința de tranzacționare de ieri într-o dispoziție pozitivă. Indicele Nasdaq a înregistrat câștiguri de aproape 1,5%, în timp ce indicele S&P500 s-a apreciat cu 1,12%, iar Russell 2000 cu 1,02%. În Asia, piața largă a resimțit, de asemenea, o presiune mai mare la cumpărare. Hang Seng a avut o zi foarte reușită, înregistrând câștiguri de aproape 2,7%, iar indicele japonez Nikkei 225 a câștigat puțin peste 1%. Câștigurile de pe piața chineză sunt în primul rând o reacție la introducerea modelului Manus AI, care ar trebui să depășească modelele OpenAI în ceea ce privește performanța, a raportat Shanghai Securities News. Având în vedere sentimentul bun din SUA și Asia, contractele futures indică, de asemenea, o deschidere superioară în sesiunea de astăzi pe piețele europene. Contractul bazat pe indicele german DAX crește cu 0,13%, iar cel legat de indicele francez CAC40crește cu 0,15%. Goldman Sachs și-a majorat prognoza de creștere a Zonei Ruro pentru 2025 cu 0,1 puncte procentuale, la 0,8%, citând creșterea cheltuielilor militare și de infrastructură, în special în Germania. Banca se așteaptă ca BCE să mențină reducerea ratei în iulie, față de o prognoză anterioară de o mișcare de 25 de puncte de bază. Fostul economist șef al BoJ spune că rata dobânzii BoJ ar putea crește la 2%. Următoarea majorare este probabilă în iulie. Canada este pregătită să atenueze represaliile tarifare dacă Trump reduce unele dintre propriile sale tarife. Ieri, au apărut știri conform cărora administrația Trump ia în considerare scutiri tarifare pentru Canada și Mexic. Această știre a susținut sentimentul general de „risc” al pieței și a oprit câștigurile NATGAS (având în vedere șansele mai mici de a stabili tarife pentru energia din Canada către SUA). La reuniunea de astăzi a Băncii Centrale Europene se așteaptă o reducere a ratei cu 25 de puncte de bază, accentul fiind pus acum pe orientările care vor fi date pentru lunile următoare. EUR/USD a crescut ușor în această dimineață spre 1,0820 înainte de a scădea sub 1,0800. Petrolul revine după recentele vânzări. OIL.WTI este din nou peste pragul de 66,50 USD pe baril, după ce ieri a coborât la cel mai scăzut nivel din mai 2023. Bitcoin și alte criptomonede recâștigă teren astăzi. BTC este în creștere cu 2,3%, în timp ce Ethereum este în creștere cu 3,35%. O hartă a volatilității de astăzi pe piața valutară. Sursa: xStation5 Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

