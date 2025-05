Rezumatul dimineții (06.05.2025)

Piețele asiatice câștigă pe fondul optimismului comercial dintre SUA și China , Shanghai Composite din China crescând cu 0,8% și CSI 300 avansând 0,9%, investitorii întorcându-se din vacanță pe fondul speranței reînnoite pentru discuțiile comerciale. Hang Seng din Hong Kong s-a apreciat cu 0,5%, în timp ce S&P/ASX 200 din Australia și Straits Times din Singapore au rămas în mare parte staționari, investitorii manifestând prudență înainte de reuniunea Fed.

Discuțiile comerciale dintre SUA și China au accelerat , deoarece secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat pentru CNBC că se așteaptă la „progrese substanțiale în următoarele săptămâni”, menționând că nivelurile tarifare actuale de 145% sunt „echivalentul unui embargo”. Președintele Trump a afirmat că China dorește „foarte mult” o înțelegere, deși Beijingul susține că nu vor avea loc negocieri până când SUA nu vor reduce tarifele. China a semnalat săptămâna trecută deschiderea către dialog, dar a subliniat că discuțiile trebuie să se bazeze pe „sinceritate” și pe eliminarea tarifelor unilaterale.

Fed se confruntă cu dilema politicii tarifare înaintea reuniunii sale care începe astăzi, oficialii fiind puși în fața a două scenarii: a aștepta prea mult pentru a reduce ratele și a acționa prematur pe fondul riscurilor de inflație legate de comerț. Se așteaptă ca banca centrală să mențină ratele, monitorizând în același timp cu atenție modul în care tarifele afectează atât inflația, cât și ocuparea forței de muncă. Apar diviziuni interne cu privire la posibilitatea ca expansiunea prețurilor pe termen scurt să fie temporară și dacă trebuie să se acorde prioritate evitării recesiunii sau consolidării credibilității în lupta împotriva inflației.

Trump semnează un ordin executiv în domeniul farmaceutic menit să stimuleze producția farmaceutică internă prin reducerea timpilor de aprobare pentru noile fabrici și prin instruirea FDA să eficientizeze revizuirile. Președintele a avertizat, de asemenea, că va impune tarife de import asupra sectorului în termen de două săptămâni, afectând potențial peste 200 de miliarde de dolari în importuri anuale de medicamente eliberate pe bază de rețetă. Se preconizează că societățile europene, împreună cu producătorii din India și producătorii de echipamente din China, vor fi cei mai afectați.

DOJ solicită destrămarea activității de publicitate a Google , cerând companiei să cedeze imediat piața de publicitate AdX, urmată de o cedare „treptată” a serverului de publicitate DoubleClick for Publishers. Măsura vine ca urmare a constatării unui judecător federal că Google a dominat ilegal două piețe online de tehnologie publicitară. Google se opune măsurilor corective propuse, susținând că acestea „depășesc cu mult constatările Curții” și ar dăuna editorilor și agenților de publicitate.

Petrolul revine cu peste 1,5% după o scădere abruptă , Brent urcând la 61,15 dolari, iar WTI la 58,02 dolari. Prețurile se stabiliseră luni la cel mai scăzut nivel din februarie 2021, după ce OPEC+ a decis să accelereze în continuare creșterea producției de petrol pentru a doua lună consecutiv. Petrolul a pierdut peste 10% în șase ședințe consecutive și peste 20% din aprilie, când anunțurile tarifare ale lui Trump au stârnit îngrijorări privind încetinirea economiei globale.

Sectorul serviciilor din China încetinește la cel mai scăzut nivel din ultimele șapte luni , în timp ce indicatorul PMI Caixin/S&P Global pentru acest sector din aprilie au scăzut la 50,7 de la 51,9 în martie, întreprinderile menționând tarifele americane drept o preocupare majoră. În ciuda faptului că în timpul sărbătorii de 1 mai cheltuielile de consum au crescut cu 8% față de anul precedent, ajungând la 180,27 miliarde de yuani, cheltuielile pe cap de locuitor au crescut cu doar 1,5% și rămân sub nivelurile din 2019. Vânzările de bilete de cinema în timpul sărbătorii de cinci zile au scăzut la aproximativ jumătate față de aceeași perioadă din 2024.

Monedele asiatice s-au tranzacționat mixt după , yuanul chinezesc consolidându-se cu 0,6% la un maxim al ultimelor șase săptămâni pe fondul optimismului privind discuțiile comerciale. Autoritatea monetară din Hong Kong a cumpărat 7,8 miliarde de dolari pentru a-și apăra ancorarea monedei, în timp ce dolarul din Hong Kong a atins limita superioară a benzii sale pentru a patra oară în această lună. Între timp, dolarul taiwanez a slăbit cu 3,7% după creșterea fără precedent de 8% înregistrată în cele două ședințe anterioare, analiștii indicând lichidarea pozițiilor pe termen lung în dolari, pe fondul scăderii încrederii în economia SUA.

