Rezumatul dimineții (06.05.2026)

Oficialii administrației Trump au adoptat un ton vizibil mai conciliant față de Iran, dând de înțeles o disponibilitate mai redusă pentru o escaladare suplimentară a conflictului.

Rubio a anunțat încheierea Operațiunii „Epic Fury”, în timp ce Hegseth a declarat că armistițiul se menține. Generalul Caine a afirmat că atacurile iraniene nu au depășit pragul care ar fi impus reluarea operațiunilor militare de amploare. Piețele au interpretat acest lucru ca o schimbare clară în direcția dezescaladării.

Trump a suspendat „Project Freedom” — operațiunea americană menită să asiste navele blocate în Strâmtoarea Hormuz. Decizia are scopul de a sprijini negocierile și de a reduce neîncrederea Iranului față de intențiile SUA. Blocada în sine rămâne în vigoare, dar operațiunile de escortă a navelor au fost suspendate temporar. Piața interpretează acest lucru ca o concesie tactică menită să ajute la finalizarea unui acord.

Prețurile petrolului scad astăzi cu 1,70%, ajungând la 108,50 (OIL) și 100,90 (OIL.WTI). Cu toate acestea, riscurile rămân ridicate, deoarece blocada din Hormuz este încă în vigoare din punct de vedere formal.

Acțiunile din regiunea Asia-Pacific au înregistrat o creștere puternică, pe fondul îmbunătățirii sentimentului datorită speranțelor de pace. Indicele KOSPI din Coreea de Sud câștigă peste 6%, indicii chinezi cresc cu 0,60–0,90%, indicele australian a crescut cu 0,85%, iar indicele japonez câștigă 0,40%.

Contractele futures din SUA au înregistrat, de asemenea, creșteri, indicele Nasdaq fiind susținut de rezultatele financiare solide ale AMD.

Dolarul australian a atins cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, în timp ce dolarul neozeelandez a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimele două luni. Raliul a fost determinat de slăbiciunea generală a dolarului american și de îmbunătățirea sentimentului global de asumare a riscului.

Aurul s-a apropiat de nivelul de 4.650 USD, înregistrând o creștere de aproape 2,00% datorită slăbirii dolarului și scăderii prețurilor petrolului.

Uniunea Europeană a solicitat SUA să revină la tarifele de 15% convenite în cadrul acordului de la Turnberry. Bruxelles dorește restabilirea prevederilor esențiale ale acordului înainte de prima sa aniversare, în iulie. Trump a amenințat cu tarife mai mari pentru autovehiculele europene, acuzând UE că nu respectă acordul. Ambele părți au convenit să intensifice negocierile comerciale.

Rata șomajului din Noua Zeelandă a scăzut la 5,3%, depășind așteptările pieței. Creșterea ocupării forței de muncă a încetinit ușor, dar costurile forței de muncă au crescut mai puternic decât se prevăzuse.

Ministerul Finanțelor din Japonia și-a intensificat eforturile împotriva slăbirii yenului, împingând USDJPY la cel mai scăzut nivel din ultimele zece săptămâni. Autoritățile încearcă să câștige timp până când situația din Orientul Mijlociu se va stabiliza.

AMD.US a depășit așteptările pieței în ceea ce privește EPS, veniturile și venitul operațional. Compania și-a majorat, de asemenea, previziunile privind veniturile și marja pentru al doilea trimestru. Prețul acțiunilor crește cu 16,50% în tranzacțiile după închiderea bursei.

Super Micro a depășit previziunile privind EPS ajustat, deși veniturile au fost sub așteptări. Marjele brute au fost semnificativ peste previziuni, iar previziunile privind EPS pentru trimestrul al patrulea au depășit consensul. Prețul acțiunilor crește cu 18,00% în tranzacțiile după închiderea bursei.

