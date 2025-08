Rezumatul dimineții (06.08.2025)

Wall Street a închis ieri în scădere, după publicarea datelor ISM pentru sectorul serviciilor sub așteptări, care au indicat o creștere a presiunilor asupra prețurilor ( S&P 500 : -0,5%, DJIA : -0,15%, Nasdaq : -0,65%). Indicele Russell 2000 , care include companii cu capitalizare mică, a fost o excepție (+0,6%).

Contractele futures pentru indicii americani și europeni se tranzacționează în prezent pe verde ( US100 : +0,3%, US500 : +0,25%, EU50 : +0,2%).

Președintele Trump este așteptat să numească un nou membru al Consiliului Guvernatorilor Fed până la sfârșitul acestei săptămâni, în locul Adrianei Kugler, care a demisionat săptămâna trecută din motive personale. Trump va decide dacă noul membru va ocupa funcția pe termen permanent sau doar până la sfârșitul mandatului Adrianei Kugler, care expiră în ianuarie.

În plus, Trump a vorbit despre căutarea unui nou președinte al Fed care este în curs. Lista scurtă include, potrivit unor surse, patru candidați: „doi Kevin [referindu-se la Hassett și Warsh] și alte două persoane”. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, nu ar fi interesat de această funcție.

Tarifele pentru produsele farmaceutice și semiconductorii ar urma să fie anunțate „în aproximativ o săptămână”, a declarat Trump într-un interviu acordat CNBC.

Advanced Micro Devices (AMD.US) a scăzut cu peste 6% în tranzacțiile după închiderea bursei, în urma raportului privind rezultatele financiare pentru trimestrul al doilea al anului 2025. Veniturile au crescut cu 32% față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind estimările consensuale, în principal datorită performanței solide a segmentului de jocuri, deși alte domenii cheie (cum ar fi centrele de date) nu au îndeplinit așteptările. EPS a fost de 0,48 USD (prognoza: 0,49 USD). În ciuda previziunilor mai bune decât se aștepta pentru trimestrul al treilea, incertitudinea care planează asupra pieței chineze afectează acțiunile companiei.

Super Micro Computer (SMCI.US) este, de asemenea, în scădere după publicarea rezultatelor financiare (-17%). EPS a fost de 0,41 USD (estimare: 0,44 USD), iar previziunile pentru viitor au fost reduse și mai mult, la 0,40-0,52 USD (estimare: 0,59 USD).

În regiunea Asia-Pacific, optimismul predomină, susținut de vizita unui negociator comercial japonez la Washington. Ryosei Akazawa lucrează la finalizarea unui acord pentru reducerea tarifelor la autoturismele japoneze. Piețele se tranzacționează pe verde: JP225 (+0,6%), AU200.cash (+0,7%), HK.cash (+0,3%) și CHN.cash (+0,15%).

Rata șomajului din Noua Zeelandă a crescut în trimestrul al doilea mai puțin decât se aștepta, la 5,2% (prognoză: 5,3%, anterior: 5,1%). Ocuparea forței de muncă a scăzut în conformitate cu așteptările, cu 0,1% față de trimestrul anterior, în timp ce salariile au crescut cu 0,6% față de trimestrul anterior.

Pe piața valutară, cea mai mare volatilitate se înregistrează în cazul dolarului neozeelandez, care se apreciază față de principalele valute în urma datelor privind piața muncii ( NZDUSD : +0,3%, EURNZD : -0,3%). Dolarul australian este, de asemenea, în creștere ( AUDUSD : +0,2%). Indicele dolarului înregistrează o ușoară scădere ( USDIDX : -0,05%). Yenul , francul și liră înregistrează în prezent câștiguri marginale față de USD (0,01-0,06%), în timp ce EURUSD rămâne stabil la 1,157.

Aurul a scăzut cu 0,25%, la 3.372 dolari pe uncie, în timp ce argintul a rămas stabil la 37,81 dolari pe uncie. Petrolul Brent și WTI sunt în creștere cu aproximativ 0,6%, în timp ce contractele futures NATGAS sunt în scădere cu 1,2%.

Principalele criptomonede sunt în creștere: Bitcoin a câștigat 0,6%, până la 114.400 USD, iar Ethereum a crescut cu 2,3%, până la 3.656 USD.

