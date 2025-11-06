Rezumatul dimineții (06.11.2025)

în peste un an, interpretată ca un pas pozitiv pentru relațiile comerciale.

Aspecte esențiale Rezultate mixte în sectorul tehnologic: Qualcomm a depășit previziunile, dar a înregistrat o scădere după închiderea pieței din cauza unei reduceri fiscale semnificative; Arm a înregistrat o creștere puternică datorită veniturilor și previziunilor solide.

Dolarul se depreciază: Dolarul american a pierdut teren, împingând EUR/USD din nou peste 1,15.

China semnalează conformitate: China a efectuat prima achiziție de grâu american în peste un an, interpretată ca un pas pozitiv pentru relațiile comerciale.

Acțiunile americane se retrag: Indicii americani au recuperat o parte din pierderile recente, dar contractele futures au redus în cele din urmă câștigurile puternice de ieri. S&P 500 a închis sesiunea de tranzacționare cu o creștere de 0,37% , în timp ce Nasdaq a crescut cu 0,65% .

Sesiune mixtă în Asia: Tranzacțiile au fost mixte în Asia; Nikkei 225 (JP225) a scăzut cu 0,5% , în contrast cu indicii chinezi (CHN.Cash și CH50) , care au câștigat peste 1% .

Petrolul încearcă săi revină: Petrolul brut încearcă o ușoară recuperare, câștigând 0,35% , deși WTI rămâne sub 60 de dolari pe baril .

Metalele prețioase avansează ușor: Aurul a crescut cu 0,2% , tranzacționându-se la o câțiva dolari sub pragul de 4.000 de dolari , iar argintul a câștigat 0,7% , depășind nivelul de 48 de dolari .

Dolarul american se depreciază: Dolarul este în mod evident mai slab astăzi; EUR/USD a revenit peste 1,15 , AUD/USD se tranzacționează peste 0,65 , iar GBP/USD apără nivelul de suport de 1,30 .

Qualcomm depășește așteptările: Qualcomm a raportat rezultate solide pentru trimestrul fiscal al patrulea din 2025, oferind previziuni optimiste. Veniturile au atins 11,27 miliarde de dolari (față de prognoza de 10,8 miliarde de dolari), marcând o creștere de 10% față de anul precedent, cu un EPS ajustat de 3,00 dolari (față de 2,87 dolari așteptați). Cu toate acestea, firma a înregistrat o pierdere GAAP de 3,12 miliarde de dolari din cauza unei amortizări fiscale unice de 5,7 miliarde de dolari . Acțiunile au scăzut cu 3% în tranzacțiile după închiderea bursei.

Arm depășește așteptările: Arm a înregistrat rezultate solide pentru trimestrul fiscal al doilea din 2026, cu venituri de 1,14 miliarde de dolari (o creștere de 34% față de aceeași perioadă a anului trecut) și un EPS de 39 de cenți (față de previziunile de 33 de cenți). Arm a estimat pentru trimestrul al treilea venituri de 1,225 miliarde de dolari și un EPS de 0,41 dolari , depășind așteptările pieței. Acțiunile au câștigat 4,5% după închiderea sesiunii.

China reia achizițiile de grâu din SUA: China a efectuat prima achiziție de grâu din SUA în peste un an, cuprinzând două livrări în decembrie, în total de 120.000 de tone . Acest lucru este considerat un semnal pozitiv care indică intenția Chinei de a respecta acordul comercial (cel puțin temporar). Prețurile au crescut deja la 550 de cenți pe livră , cel mai ridicat nivel din iulie.

Snapchat crește după anunțarea unui acord în domeniul AI: Snapchat a înregistrat o creștere de 14% în tranzacțiile după închiderea sesiunii, după anunțarea unui parteneriat cu Perplexity pentru integrarea căutării AI și a altor instrumente în aplicația de social media. Acțiunile Snap au pierdut peste 30% în acest an și peste 80% în ultimii cinci ani.

Morgan Stanley majorează prognoza pentru petrol: Morgan Stanley a majorat prognoza pentru prețul petrolului la 60 de dolari pentru 2026, invocând decizia OPEC+ de a menține nivelurile actuale de producție până în primul trimestru al anului viitor. În plus, MS a remarcat că creșterea reală a producției OPEC+ între martie și octombrie a fost de numai 500.000 de barili pe zi , semnificativ sub nivelul declarat de 2,6 milioane de barili pe zi .

Trump deliberează asupra Venezuelei: Rapoartele Wall Street Journal sugerează că Donald Trump ezită să lanseze un atac direct asupra Venezuelei. SUA nu au declarat în mod clar obiectivul recentei escaladări (în afară de combaterea traficului de droguri), ridicând întrebări cu privire la faptul dacă scopul este înlăturarea lui Maduro sau obținerea de concesii suplimentare.

Probabilitatea reducerii ratei dobânzii: TD Securities indică o probabilitate ridicată de reducere a ratei dobânzii în cadrul deciziei de astăzi a băncii centrale.

Opoziția față de creșterea ratei dobânzii de către BoJ: Liderul Partidului Inovării din Japonia, parte a coaliției de guvernare, a avertizat că o creștere a ratei dobânzii pe termen scurt de către Banca Japoniei (BoJ) ar putea transmite un semnal negativ întreprinderilor în ceea ce privește planurile guvernului. USD/JPY se menține în apropierea nivelului de 154 .

OpenAI solicită un credit masiv: OpenAI ar fi solicitat guvernului SUA garanții de împrumut în valoare de 1 trilion de dolari pentru a finanța extinderea infrastructurii sale de inteligență artificială.

Anunțul lui Trump în contextul crizei aeriene: Donald Trump urmează să facă o declarație astăzi la ora 16:00 ora României. Mass-media sugerează că anunțul are scopul de a distrage atenția de la criza transportului aerian din SUA cauzată de închiderea guvernului, care limitează activitatea controlorilor de trafic aerian. Numărul zborurilor este în scădere drastică, existând planuri de închidere a 30 de aeroporturi.

Conferința BCE: Conferința BCE privind piața monetară începe astăzi, cu discursuri ale unor oficiali cheie, printre care Schnabel de la BCE , Williams de la Fed și Tschudin de la SNB .

Cooperare în domeniul pământurilor rare: Japonia și SUA discută despre o asociere în participațiune pentru extracția mineralelor de pământuri rare în apropierea insulei Minamitoi din Japonia. Măsura are ca scop reducerea dependenței de China, extracția preliminară fiind prevăzută să înceapă anul viitor.

