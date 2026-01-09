Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (09.01.2026)

Noul an pe piețele financiare a început cu o serie de date macroeconomice esențiale și cu debutul unui nou sezon al raportărilor financiare pe Wall Street. În urma ultimului raport privind piața muncii din SUA, investitorii își îndreaptă acum atenția către viitoarele date privind inflația. Cu primele rapoarte financiare importante ale companiilor programate pentru această săptămână, atenția se îndreaptă către trei piețe cheie: EURUSD, US500 și SILVER. EURUSD Deși începutul săptămânii pare liniștit din punct de vedere macroeconomic, marți va fi publicat indicele prețurilor de consum (CPI) din SUA pentru luna decembrie. Semnalele mixte recente din economie au determinat o revizuire semnificativă în jos a așteptărilor pieței privind amploarea reducerilor ratei dobânzii în acest an. Probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii încă din martie a scăzut la doar 30%, o scădere notabilă față de probabilitatea de 50% înregistrată recent. Consensul pieței sugerează că inflația globală va rămâne ridicată, la 2,7%, cu o ușoară revenire a indicatorului de bază. Dacă aceste previziuni se vor concretiza, dolarul american ar putea găsi un nou impuls pentru o apreciere suplimentară. US500 (S&P 500) Incertitudinea cu privire la legalitatea tarifelor impuse de Trump persistă, dar atenția investitorilor se îndreaptă către începutul sezonului de raportare a rezultatelor trimestriale pe Wall Street. Conform tradiției, săptămâna va fi dominată de sectorul bancar. JPMorgan și BNY Mellon vor publica marți rapoartele financiare, urmate miercuri de Bank of America, Citigroup și Wells Fargo. Joi vor fi publicate rapoartele Morgan Stanley și Goldman Sachs. În plus, joi va fi publicată o actualizare importantă pentru sectorul tehnologic de către Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), cel mai mare producător de cipuri din lume. Analiștii anticipează o creștere robustă a veniturilor și profiturilor pentru ultimul trimestru al anului 2025, în special pentru băncile care beneficiază de o revigorare a activității bancare de investiții și de o creștere a activității de tranzacționare. ARGINT Argintul vine după un an 2025 excepțional de puternic. În ciuda unei corecții la sfârșitul lunii decembrie, începutul lunii ianuarie a înregistrat o încercare de a recâștiga impulsul ascendent. Cu toate acestea, cresc îngrijorările cu privire la o corecție mai amplă în sectorul metalelor prețioase, în special în rândul activelor care au înregistrat cele mai agresive creșteri. Pe piața argintului, observăm în prezent o retragere a fondurilor tranzacționate la bursă (ETF) care vând lingouri fizice. Între timp, interesul investitorilor pentru pozițiile short este în creștere, iar reechilibrarea anuală a indicilor de mărfuri ar putea declanșa o val de lichidări de poziții long pe piața futures. Zilele următoare vor arăta dacă această confluență de factori negativi este suficientă pentru a întrerupe seria de succes a argintului, care a rămas intactă din mai 2025.

