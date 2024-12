Rezumatul dimineții (06.12.2024)

Indicii din regiunea Asia-Pacific se tranzacționează mixt. Indicii din China câștigă în intervalul 1,70-2,00%, în timp ce alte piețe se tranzacționează în scădere. Indicele japonez Nikkei 225 este pierde 0,60% până la 39.000 de puncte, contractele SG20cash din Singapore se depreciază cu 0,50%, iar indicele australian AU200.cash se tranzacționează cu 0,60% mai jos.

Pe piața valutară, în prima parte a zilei, dolarul neozeelandez și dolarul australian sunt principalele câștigătoare. Câștigurile variază între 0,3-0,5%. Printre valutele cu cele mai bune performanțe se numără și yenul japonez și dolarul american, deși aceste câștiguri sunt limitate la 0,2-0,4%.

Reserve Bank of India și-a menținut vineri dobânda cheie de politică monetară la un nivel neschimbat de 6,50%, conform așteptărilor. Cu toate acestea, a redus rata rezervelor de numerar (CRR) cu 50 de puncte de bază la 4,0% pentru a stimula lichiditatea în economie.

Shaktikanta Das, guvernatorul Reserve Bank of India, a declarat că banca centrală a revizuit în scădere la 6,6% prognoza de creștere a PIB-ului Indiei pentru anul fiscal 2025. În octombrie, RBI prevăzuse o creștere de 7,2%.

Cheltuielile gospodăriilor japoneze au scăzut în octombrie la un ritm mai lent decât se aștepta, de -1,3% pe an, comparativ cu așteptările de -2,5% și -1,1% anterior.

Aurul revine cu 0,30%, la 2.630 dolari pe uncie. Argintul câștigă, de asemenea, deși puțin mai puțin, doar 0,10% la 31,30 dolari.

OIL.WTI este în scădere cu 0,15% la 68,35 dolari pe baril.

Publicația cheie de astăzi va fi raportul NFP de pe piața muncii din SUA, programat pentru 15:30 ora României.

David Sacks, un investitor cu capital de risc și fost director executiv la PayPal, a fost numit de Donald Trump pentru a supraveghea tehnologia legată de inteligența artificială și criptomonede. Sacks este un prieten apropiat al lui Elon Musk și a fost printre cei care l-au încurajat pe Musk să sprijine Partidul Republican în alegerile din noiembrie.

Liderul partidului de guvernământ din Coreea de Sud a declarat că președintele Yoon Suk Yeol trebuie să fie înlăturat de la putere pentru siguranța țării, din cauza încercării sale de a declara legea marțială. Cu toate acestea, Partidul Puterii Poporului, aflat la putere în Coreea de Sud, a declarat că se opune destituirii, dar această poziție s-ar putea schimba.

Pe piața criptomonedelor, Bitcoin revine cu 1,00%, ajungând la 98.000 de dolari. Acest lucru vine după ce o corecție la sfârșitul zilei de ieri a împins prețurile în jos de la aproximativ 104.000 USD la 97.000 $. Ethereum este în creștere cu 3,25% la 3.900 USD.

