Rezumatul dimineții (07.02.2025)

Acțiunile chineze și-au extins câștigurile în pofida tarifelor americane, Shanghai Composite crescând cu 0,8%, iar CSI 300 cu 1%, datorită optimismului față de inteligența artificială în urma evoluțiilor DeepSeek. Indicele Hang Seng Tech a urcat cu aproape 3%, intrând în teritoriul pieței bull. Xiaomi s-a apreciat cu 6%, atingând un nivel record, în timp ce Lenovo a câștigat 7,5%.

Majoritatea celorlalte piețe asiatice au scăzut, Nikkei din Japonia pierzând 0,5%, JCI din Indonezia scăzând cu 1,7%, iar SET din Thailanda depreciindu-se cu 1,9%. Slăbiciunea a venit pe fondul incertitudinii continue în jurul politicilor comerciale ale lui Trump, deși ASX 200 din Australia a contracarat tendința cu un câștig de 0,4%.

Acțiunile BYD au crescut aproape de maxime record înainte de anunțarea strategiei sale privind vehiculele autonome, programată pentru 10 februarie. Acțiunile companiei din Hong Kong au crescut cu 4,8%, ajungând la 332,40 HK$, în timp ce cotația din Shenzhen a crescut cu aproape 5%, ambele câștigând peste 20% pe parcursul săptămânii.

RBI a operat prima sa reducere a ratei din 2020, coborând rata repo cu 25bps la 6,25% sub conducerea noului guvernator Sanjay Malhotra. Banca centrală a menținut o poziție neutră și a menținut rata rezervei de numerar neschimbată la 4%. Prognoza de creștere pentru anul fiscal 25 a fost confirmată la 6,4%, inflația urmând să se situeze în medie la 4,8%.

Prețurile petrolului s-au stabilizat în sesiunea asiatică, dar s-au poziționat pentru un al treilea declin săptămânal. Brent s-a menținut la 74,67 dolari, iar WTI la 70,92 dolari, sub presiunea promisiunii lui Trump de a crește producția americană și a preocupărilor legate de supraofertă, ca urmare a creșterii peste așteptări a stocurilor americane.

Yenul s-a apreciat până la maximul ultimelor nouă săptămâni față de dolar, după comentariile optimiste ale Băncii Japoniei, membrul consiliului Tamura sugerând că ratele ar trebui să ajungă la cel puțin 1% la sfârșitul anului fiscal 2025. Piețele așteaptă datele privind salariile din sectorul non-agricol din SUA, estimările fiind de 170.000 de locuri de muncă adăugate în ianuarie.

FMI a avertizat Japonia să se ocupe imediat de sănătatea sa fiscală, citând riscurile tot mai mari de dezastre naturale și creșterea costurilor de securitate socială. Organizația estimează că datoria publică a Japoniei va ajunge la 232,7% din PIB în acest an și se așteaptă la o ușoară creștere a deficitului primar la 2,2%.

Cotașiile futures ale indicilor americani au rămas în mare parte neschimbate în sesiunea asiatică, investitorii așteptând raportul crucial privind locurile de muncă. Secretarul Trezoreriei, Bessent, a reafirmat sprijinul pentru o politică a dolarului puternic și nu a indicat nicio modificare a planurilor de emitere a datoriei.

