Rezumatul dimineții (07.04.2026)

🕌 Iran — termenul limită este în această noapte Trump a reiterat că în această noapte (miercuri la 4:00 ora Romîniei) este „termenul limită” pentru ca Iranul să deschidă Strâmtoarea Hormuz — în caz contrar, el amenință că va distruge infrastructura energetică a țării. În același timp, el a adăugat că discuțiile „merg bine” și că ar dori să ajungă la un acord — piața interpretează acest lucru ca o tactică clasică de negociere.

Iranul a respins oficial ultimatumul, calificând amenințările lui Trump drept „retorică arogantă”, dar Axios raportează că SUA consideră acest răspuns o tactică de negociere, nu o închidere definitivă a ușii. Se pare că dialogul din culise între părți rămâne activ, iar Washingtonul păstrează deschisă posibilitatea amânării acțiunii militare dacă apare o cale credibilă către un acord. 💣 În culisele operațiunii militare americane The Wall Street Journal a dezvăluit detalii despre o misiune secretă de salvare: Forțele Aeriene ale SUA au aruncat 100 de bombe, fiecare cântărind 900 kg, mobilizând 155 de avioane pentru a-l salva pe pilotul avionului F-15 doborât și pentru a izola IRGC de locul prăbușirii. Mai mulți ofițeri iranieni au fost uciși în timpul operațiunii. ⚖️ Criza de conducere din Iran The Times a dezvăluit o notă confidențială care indică faptul că noul Lider Suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, se află inconștient într-un spital din orașul Kom și este în stare critică. Raportul ridică întrebări serioase cu privire la centrul real de luare a deciziilor din Teheran, în contextul conflictului în curs. 🚀 Arabia Saudită — atac cu rachete Sistemele de apărare antiaeriene saudite au doborât șapte rachete balistice care vizau regiunea de est a țării, în apropierea centrului petrochimic strategic din Jubail — o instalație responsabilă pentru aproximativ 7% din PIB-ul Arabiei Saudite. Imaginile video sugerează că unele dintre lovituri ar fi putut atinge ținte terestre, deși evaluările oficiale ale pagubelor sunt încă în curs. 🛢️ Petrol — Din nou în creștere WTI depășește nivelul de 115–116 USD/baril, cel mai ridicat din ultima lună, pe măsură ce se apropie termenul limită pentru Iran și optimismul de săptămâna trecută se estompează. Brent (CFD pe petrol) crește cu 1,3% până la 111 USD, în timp ce WTI urcă cu 2,4% până la 115,20 USD, marcând o reacție clasică a pieței energetice la riscul crescând de escaladare și perturbări în Strâmtoarea Hormuz. 📉 Contracte futures — Revenirea riscului Contractele futures pe indicii bursieri americani înregistrează o ușoară scădere înainte de deschiderea pieței — contractele futures pe S&P 500 sunt în scădere cu aproximativ 0,5% pe fondul incertitudinii crescânde înainte de termenul limită de diseară. Contractele futures europene indică o deschidere aproape de nivelul de referință (+0,1%), după ce Euro Stoxx 50 a închis sesiunea de joi în scădere cu 0,7%. 📱 Samsung — Câștigurile stimulează creșterea în Asia și ar putea impulsiona sectorul tehnologic global Samsung Electronics a publicat rezultatele preliminare pentru primul trimestru al anului 2026, care arată o creștere de opt ori a profitului operațional față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind previziunile analiștilor. Acesta este un semnal puternic pentru întregul sector al semiconductorilor — indicele KOSPI din Coreea de Sud se deschide puternic, iar sentimentul pozitiv s-ar putea extinde la companiile de semiconductori și tehnologie din Europa și SUA (ASML, NVDA, INTC). 💱 Piețele valutare și alte piețe DXY înregistrează o ușoară creștere (+0,03% până la 99,87), susținut de creșterea prețurilor petrolului și de prudența manifestată înainte de termenul limită pentru Iran. EURUSD cedează o parte din câștigurile recente (-0,05% până la 1,1537) în urma comentariilor reprezentantului BCE, Stournaras, potrivit cărora răspunsul politicii monetare va depinde de „amploarea și natura șocului energetic”.

