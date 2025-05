Rezumatul dimineții (08.05.2025)

Wall Street a închis sesiunea de ieri în teritoriul pozitiv, în ciuda tonului lui Jerome Powell la conferința de presă post-FOMC ( DJIA : +0,7%, S&P500 : +0,4%, Nasdaq : +0,3%, Russell 2000 : +0,3%).

Fed a menținut ratele dobânzilor din SUA neschimbate, conform așteptărilor (4,25-4,50%). Poziția Fed a rămas aceeași - „nu trebuie să ne grăbim, iar costul așteptării rămâne scăzut”, a reiterat ieri Powell. Președintele Fed a subliniat starea solidă a economiei americane și incertitudinea cu privire la direcția viitoare a politicilor, deoarece există scenarii în care reducerile vor veni în acest an, iar altele în care nu vor veni.

Administrația Trump a anunțat că intenționează să anuleze și să modifice restricțiile la exportul de cipuri avansate care au fost introduse anul trecut de administrația Biden. Politica era menită să împartă țările în trei categorii strategice în funcție de nivelul restricțiilor. Indicele Philadelphia Semiconductor Index a revenit în urma acestei știri, câștigând ieri 1,7%.

Peste noapte, Trump a anunțat că astăzi va avea loc o conferință de presă privind „un acord comercial major cu reprezentanții unei țări mari și foarte respectate”. Anunțul a stârnit un optimism larg în întreaga regiune Asia-Pacific. S-au înregistrat creșteri pentru Nikkei 225 din Japonia (+0,47%), Shanghai SE Composite (+0,12%), HSCEI din China (+0,76%), S&P/ASX 200 din Australia (+0,2%) și Kospi din Coreea de Sud (+0,4%). Raliul a fost condus de firmele de semiconductoare din Japonia, Coreea de Sud și Vietnam, în timp ce sectorul a scăzut în China.

În martie, membrii Băncii Japoniei au fost împărțiți cu privire la momentul următoarei creșteri a ratei dobânzii, din cauza incertitudinii în creștere legate de politicile tarifare ale SUA, potrivit proceselor-verbale ale ultimei reuniuni. Unii dintre membrii au fost în favoarea precauției, alții au insistat pentru o acțiune decisivă. BOJ a lăsat ratele neschimbate, iar guvernatorul Ueda a semnalat o amânare a majorărilor ulterioare.

Pe piața valutară, monedele G10 se tranzacționează în intervale relativ înguste. Dolarul american este în creștere (USDIDX: +0,26%), susținut de poziția calmă a Fed și de acordul comercial anticipat, împreună cu monedele antipodiene ( AUDUSD , NZDUSD : +0,25%). Lira sterlină ( GBPUSD : +0,2%) își extinde, de asemenea, câștigurile pe fondul speculațiilor că acordul comercial de astăzi ar putea implica Marea Britanie. EURUSD este stabil (1,13), în timp ce yenul japonez este în scădere cu 0,15% ca urmare a minutelor BOJ .

Aurul se tranzacționează plat la 3.363 USD pe uncie, argintul este în creștere cu 0,6% la 32,65 USD pe uncie.

Criptomonedele dau dovadă de optimism: Bitcoin este în creștere cu 2% la 98.760 USD, iar Ethereum revine cu 5,5% la 1.897 USD.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."