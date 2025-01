Rezumatul dimineții (09.01.2025)

Starea de spirit de pe Wall Street în sesiunea de ieri a fost mixtă, dar în cele din urmă cumpărătorii au ieșit în evidență. Indicii S&P 500 și DJIA au crescut cu 0,2%, în timp ce Nasdaq 100 a înregistrat puține modificări. Randamentele au scăzut astăzi de la 4,72% la 4,66%, o parte din câștiguri fiind, de asemenea, returnate de dolarul american încă foarte puternic. Astăzi, piața bursieră americană va fi închisă pentru a-l comemora pe fostul președinte american Jimmy Carter.

Piața nu a găsit nicio surpriză în procesele-verbale ale FOMC de ieri, din decembrie; oficialii Fed au indicat necesitatea unei acțiuni mai prudente în fața riscurilor mai mari de inflație. Christopher Waller (Fed) a declarat ieri că impactul tarifelor asupra inflației nu este clar și nu se așteaptă ca Trump să impună tarife deosebit de agresive. El a spus că crede că inflația va continua să scadă spre ținta de 2% a băncii centrale.

Datele ADP de ieri au fost mai slabe, cu o schimbare a ocupării forței de muncă de 120.000 față de 140.000 așteptat. Pe de altă parte, însă, numărul cererilor de șomaj s-a dovedit a fi mult mai mic, scăzând aproape la 200 000 față de așteptările de aproximativ 220 000.

Raportul din noiembrie privind creditele de consum din SUA a adus cifre mult mai mici decât așteptările, scăzând cu 7,49 miliarde de dolari față de estimarea de 10,5 miliarde de dolari. Creditarea în luna precedentă a ajuns la 17,32 miliarde de dolari față de 19,24 miliarde de dolari anterior. Creditul reînnoibil a ajuns la 13,726 miliarde de dolari față de plus 15,151 miliarde de dolari luna trecută

Datele privind inflația din decembrie din China au fost ușor mai bune decât așteptările, deși încă slabe. Inflația PPI a scăzut cu 2,3% YoY, în timp ce se aștepta o scădere de 2,4%, după o scădere de 2,5% în noiembrie. Inflația CPI din China a crescut cu 0,1% YoY, în conformitate cu previziunile și puțin mai puțin decât creșterea de 0,2% YoY din luna precedentă; modificarea lunară a CPI s-a dovedit a fi plată, deși am asistat la o scădere de 0,6% în noiembrie. Indicele Hang Seng crește ușor

Vânzările cu amănuntul din Australia au crescut cu 0,8% YoY în decembrie; era așteptată o creștere de 1%, după o creștere de 0,6% în noiembrie

Contractele pe indicii americani pierd ușor, iar VIX câștigă din nou aproape 2% după scăderea de ieri. Petrolul câștigă ușor, iar NATGAS se retrage cu aproape 2% după creșterea de ieri. Volatilitatea pe piața materiilor prime agricole este foarte limitată astăzi. Bitcoin continuă să aibă performanțe slabe și se tranzacționează la 94.000; sentimentul pe piața criptomonedelor rămâne moderat. Contractele pe indici europeni sunt, de asemenea, tranzacționate ușor mai jos.

Sondajul 22V Research indică faptul că majoritatea investitorilor urmăresc situația de pe piața muncii din SUA mai îndeaproape decât de obicei. Doar 26% dintre respondenți cred că datele NFP de astăzi vor îmbunătăți apetitul pentru risc; 40% cred că pune presiune mai mare pe abordarea „risk-off”; iar 34% cred că vor fi mixte. Mai mulți oficiali ai Rezervei Federale vor vorbi astăzi în cursul după-amiezii

Ieri, Donald Trump a subliniat încă o dată necesitatea de a „returna Canalul Panama” Statelor Unite, menționând că astăzi China profită de el. Ieri, Taiwanul a anunțat că formează o legiune militară străină, în caz de război cu China.

