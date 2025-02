Rezumatul dimineții (10.02.2025)

Piețele asiatice au înregistrat performanțe mixte după ce Trump a anunțat noi tarife de 25% pentru toate importurile de oțel și aluminiu. Hang Seng a crescut cu 1,5%, condus de acțiunile tehnologice, în timp ce Shanghai Composite din China a crescut cu 0,4%. Indicele Nikkei din Japonia a scăzut cu 0,1%, iar ASX 200 din Australia a scăzut cu 0,4%.

Cele mai recente măsuri comerciale ale lui Trump includ planuri pentru tarife reciproce care să corespundă ratelor percepute de fiecare țară, care urmează să fie anunțate marți sau miercuri. UE a avertizat că este pregătită să răspundă „într-o oră”, în timp ce Canada, cel mai mare furnizor american de aluminiu, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la impactul asupra lanțurilor de aprovizionare integrate.

Acțiunile tehnologice chineze au crescut în ciuda escaladării tensiunilor comerciale, Baidu câștigând 3,5%, iar Alibaba peste 4%. Se pare că Beijingul pregătește măsuri de retorsiune care vizează marile companii americane de tehnologie în cadrul unor anchete antitrust, printre care Apple, Nvidia, Broadcom și Synopsys.

Dolarul s-a întărit cu 0,2%, deoarece piețele au luat în calcul un ritm mai lent al reducerilor ratelor Fed, pe fondul preocupărilor legate de inflația generată de tarife. Yenul japonez a scăzut cu 0,4%, la 151,98, în ciuda comentariilor recente ale BOJ, în timp ce yuanul a slăbit peste 7,3 per dolar, la un minim al ultimelor trei săptămâni.

Prețurile petrolului au crescut modest, Brent urcând la 75,06 USD isar WTI la 71,40 USD, întrerupând șirul de trei săptămâni de scăderi. Aurul s-a apropiat de niveluri record, aproape de 2.881 dolari pe uncie, deoarece tensiunile comerciale crescute au stimulat cererea de valori de refugiu. Banca centrală a Chinei a continuat achizițiile de aur pentru a treia lună consecutiv.

Japonia a înregistrat un excedent record al contului curent de 29,3 trilioane de yeni (193 miliarde de dolari) în 2024, datorită randamentelor puternice ale investițiilor în străinătate, pe fondul slăbiciunii yenului. Cu toate acestea, atât balanța comercială, cât și cea a serviciilor au rămas deficitare.

Președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, urmează să depună mărturie în fața Congresului marți și miercuri, piețele concentrându-se pe opiniile sale privind impactul politicii comerciale și perspectivele inflației. Publicarea datelor CPI din ianuarie coincide cu cea de-a doua zi a mărturiei sale.

Trump a anunțat, de asemenea, planurile de a opri producția de monede de un penny, citând costurile de producție de 3,7 cenți pe monedă. Măsura urmează recomandărilor echipei Departamentului de Eficiență Guvernamentală al lui Musk, care a identificat ineficiențe de cost în operațiunile Trezoreriei.

