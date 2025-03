Rezumatul dimineții (10.03.2025)

Deflația a revenit în China după un an, mai puternic decât se aștepta. Indicele CPI în februarie a scăzut cu 0,7% de la an la an (prognoză: -0,4%, anterior: +0,5%), în timp ce prețurile de producție au scăzut cu 2,2% (prognoză: -2,1%, anterior: -2,3%).