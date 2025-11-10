Rezumatul dimineții (10.11.2025)

După un început slab al sesiunii de vineri , când sectorul tehnologic a înregistrat scăderi semnificative, iar Nasdaq a scăzut temporar cu aproximativ 2%, piețele de capital din SUA au reușit să se redreseze. În final, indicele S&P 500 a închis în ușoară creștere, în timp ce Nasdaq 100 și-a recuperat aproape în totalitate pierderile anterioare.

Piețele din Asia-Pacific au început săptămâna într-o notă distinct pozitivă, impulsionate de așteptările privind încheierea în curând a blocajului guvernamental din SUA. Senatul SUA a adoptat primul proiect de lege necesar pentru redeschiderea administrației cu 60 de voturi pentru și 40 împotrivă, iar mass-media a indicat că există acum suficiente voturi pentru a ieși din impas.

Speranțele pentru un compromis la Washington au stimulat sentimentul investitorilor globali, au slăbit dolarul și au susținut monedele asiatice. Indicii bursieri regionali au înregistrat câștiguri solide: Nikkei 225 din Japonia a crescut cu 1,15%, Hang Seng din Hong Kong a câștigat 0,51%, S&P/ASX 200 din Australia a crescut cu 0,66%, în timp ce Shanghai Composite a rămas neschimbat .

Aurul și-a continuat tendința ascendentă, depășind nivelul de 4.050 dolari pe uncie.

Pe piețele valutare, monede precum dolarul australian și cel canadian au beneficiat de optimismul generat de dezghețarea relațiilor dintre China și SUA, în timp ce euro și francul elvețian s-au tranzacționat în intervale înguste, reflectând un sentiment stabil. Yenul japonez s-a depreciat, USD/JPY urcând spre 154,00 ca răspuns la anunțul prim-ministrului Takaichi privind o politică fiscală mai expansionistă în Japonia.

Banca Japoniei se apropie de o majorare a ratei dobânzii, semnalând o încredere crescândă în majorarea salariilor.

În Australia, viceguvernatorul RBA, Andrew Hauser , a menționat că menținerea unei politici restrictive va fi necesară pentru a reduce inflația, deși reducerile viitoare ale ratei dobânzii rămân posibile.

Banca centrală a Chinei (PBOC) a stabilit rata de referință USD/CNY la 7,0856, sub așteptările de 7,1175, consolidând yuanul.

Datele din octombrie 2025 din China au arătat că prețurile de consum (CPI) au crescut cu 0,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, ușor peste prognoza de 0%, în timp ce prețurile de producție (PPI) au scăzut cu 2,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, ușor sub prognoza de -2,2%, indicând o ușoară diminuare a presiunilor deflaționiste.

Beijingul a anunțat o serie de măsuri pentru a atenua tensiunile comerciale, suspendând pentru un an taxele portuare speciale pentru navele legate de SUA și ridicând temporar interdicția de export pentru metale critice, inclusiv galiu și germaniu.

Aurul din China a crescut pe fondul creșterii rezervelor ETF-urilor și ale băncii centrale, în ciuda cererii mai slabe.

Creșterile bursiere au fost însoțite de consolidarea Bitcoin și a altor criptomonede, care s-au apreciat după o perioadă de volatilitate, reflectând speranțele crescânde ale investitorilor pentru stabilizarea situației politice și economice din SUA.

Warren Buffett a anunțat că va publica o scrisoare de adio, în timp ce se pregătește să demisioneze din funcția de CEO al Berkshire Hathaway.

