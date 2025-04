Rezumatul dimineții (11.04.2025)

Indicii asiatici au inversat pierderile , piețele din China conducând câștigurile, deoarece CHN.cash a crescut cu 2,07%, HK.cash din Hong Kong a urcat cu 1,77%, iar VIET30 din Vietnam a avansat cu 1,98%. Între timp, JP225 din Japonia a scăzut cu 0,77%, iar SG20cash din Singapore a scăzut cu 0,61%. AU200.cash din Australia a crescut ușor cu 0,21%, în timp ce CH50cash a câștigat 0,76%.

Dolarul se prăbușește pe măsură ce piețele fug de activele americane , indicele dolarului coborând sub 100 pentru prima dată din iulie 2023. Francul elvețian a atins un maxim al deceniului, în timp ce yenul s-a întărit până la cel mai puternic nivel din septembrie. Euro a urcat la 1,13855 dolari, un nivel care nu a mai fost atins din februarie 2022.

Politica tarifară a lui Trump stârnește turbulențe pe piață după decizia sa de a întrerupe creșterea tarifelor pentru majoritatea partenerilor comerciali, crescând simultan taxele pentru importurile din China la 145%. China a răspuns cu tarife de 84% la mărfurile americane, promițând să „lupte până la capăt”, rămânând în același timp deschisă dialogului „pe baza respectului reciproc”.

Prețul aurului a urcat la maxime fără precedent , depășind 3.200 USD/uncie și atingând nivelul record de 3.206,84 USD/uncie, în creștere cu aproape 6% în această săptămână. Analiștii citează dolarul mai slab și escaladarea tensiunilor comerciale ca fiind principalii factori determinanți, unii dintre ei considerând că următorul nivel-țintă este de 3.500 USD.

Petrolul continuă să scadă , Brent pierzând 0,3% la 63,13 dolari, iar WTI 0,5% la 60,11 dolari, situându-se aproape de minimele ultimilor patru ani. Ambiie indicii de referință se îndreaptă spre un al doilea declin săptămânal consecutiv de aproximativ 3,7%, pe fondul creșterii îngrijorărilor privind cererea legată de războiul comercial dintre SUA și China.

Randamentele obligațiunilor de trezorerie americane cresc , randamentul pe 10 ani urcând la 4,48%, pe cale să înregistreze cea mai mare creștere săptămânală din 2001. Randamentele obligațiunilor pe 30 de ani sunt pe cale să înregistreze cea mai mare creștere săptămânală începând cel puțin din 1982, reflectând scăderea încrederii în activele americane.

EIA reduce cererea de petrol și previziunile de preț , reducând proiecția de creștere a cererii globale pentru 2025 cu 300.000 de barili pe zi, la 900.000 bpd. Agenția se așteaptă acum ca Brent să ajungă la o medie de 67,87 dolari în acest an, în scădere puternică față de estimările anterioare de 74,22 dolari.

Tesla suspendă comenzile pentru modelele S și X în China , ambele modele importate nefiind disponibile pe site-ul Tesla din China. Măsura vine pe fondul escaladării tensiunilor comerciale dintre SUA și China, CEO-ul Elon Musk avertizând anterior că tarifele lui Trump vor avea un impact „semnificativ” asupra companiei.

Așteptările japoneze privind inflația cresc , 86,7% dintre gospodării anticipând prețuri mai mari peste un an, față de 85,7% în decembrie. Așteptările privind inflația pe termen lung au crescut, de asemenea, cu 83,5% care se așteaptă la prețuri mai mari peste cinci ani.

