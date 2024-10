Rezumatul dimineții (11.09.2024)

După o sesiune în mare parte mixtă pe Wall Street, contractele futures pe indicii americani se tranzacționează din nou în scădere astăzi. US100, US30 și US500 pierd în intervalul de 0,5%, iar US2000 se tranzacționează cu o scădere de 0,9%, în urma unei sesiuni negative în Asia și a unei întăriri puternice a yenului.

Astăzi, accentul va fi pus pe datele CPI din SUA pentru luna august (15:30 ora României). Indicii Nikkei și Hang Seng au pierdut aproape 1,5%, iar perechea USDJPY s-a stabilit cu peste 1% sub 141, după ce Nakagawa de la Banca Japoniei a transmis că banca va crește ratele dacă condițiile economice pozitive actuale persistă, reiterând în esență poziția lui Kazuo Ueda.

Perechea a coborât sub minimele locale ale panicii din 5 august și ar putea provoca o nouă lichidare a „carry trade” pe piețele globale. Nakagawa s-a referit, de asemenea, la situația de pe piața imobiliară, subliniind că aceasta ar putea determina BoJ să majoreze rata mai rapid, posibil mai târziu în acest an.

Mizuho Securities a subliniat că alegerile din SUA ar putea pune o presiune suplimentară asupra perechii, în timp ce o scădere a șanselor de victorie ale lui Trump ar putea fi percepută ca negativă pentru dolar, din cauza șanselor mai mici de taxe extreme, pe care Harris nu le susține

Potrivit PredictIt, șansele lui Kamala Harris de a câștiga alegerile au crescut la 55%, în timpul dezbaterii cu Donald Trump.

Polymarket a evaluat, de asemenea, creșterea șanselor de câștig cu 3 puncte procentuale, acum, distribuind șansa în mod egal, pentru ambii candidați.

În timpul dezbaterii, Trump a subliniat reducerile de taxe promise pentru marile corporații și pentru cei bogați; Harris a propus taxe mai mici pentru „clasa de mijloc”

Petrolul pierde mai puțin de 0,2% după vânzarea de peste 4% de ieri, volatilitatea pe NATGAS este foarte scăzută. Contractele futures pe mărfuri agricole înregistrează în mare parte câștiguri ușoare.

Modificarea stocurile de țiței din SUA conform API a fost de -2,79 milioane față de 0,7 milioane estimat și -7,4 milioane anterior; stocurile de benzină conform API au scăzut cu 0,51 milioane față de -0,3 milioane anterior

Contractele futures pe indicii europeni DE40, UK100 și EU50, printre altele, se tranzacționează în scădere în intervalul 0,3 - 0,4% după o sesiune pesimisyă în Asia. Traderii se pregătesc pentru datele privind inflația CPI din SUA, pentru luna august

O valoare mai redusă ar putea determina piețele să își sporească îngrijorările cu privire la cerere și recesiune, în timp ce o creștere a presiunilor asupra prețurilor ar putea fi percepută ca riscantă și ar putea determina Fed să relaxeze politica foarte prudent, în ciuda încetinirii pieței muncii

Metalele prețioase înregistrează câștiguri foarte modeste, în timp ce sesiunea de ieri a înregistrat o tendință de scădere a metalelor industriale; în special a cuprului și aluminiului, ca urmare a balanței comerciale mai slabe a Chinei

Criptomonedele au reacționat negativ la slăbiciunea pieței din Asia și la creșterea implicită a șanselor lui Harris de a câștiga alegerile.

Bitcoin pierde mai mult de 2% și alunecă până la 56.000 USD; majoritatea altcoins înregistrează scăderi

După datele CPI din SUA, piața își va îndrepta probabil atenția către datele PPI din Japonia, joi, și producția industrială vineri - datele ar putea crește volatilitatea pe USDJPY, iar valori puternice au potențialul de a împinge perechea sub 140

Indicele KOSPI din Coreea de Sud a pierdut, de asemenea, după ce rata șomajului în august a scăzut la 2,4% față de prognoza de 2,5%, consolidând won-ul sud-coreean. Scăderile de pe piață bursieră japoneză au fost conduse de Nissan, care a înregistrat o retragere de aproape 3%

