Rezumatul dimineții (11.09.2025)

Piețele asiatice înregistrează în general performanțe bune. Indicele CHN.cash a crescut cu 0,75%, în timp ce CH50cash a înregistrat o creștere mai pronunțată, de 2,0%. Contractul JP225 a câștigat 0,36%. Cu toate acestea, s-au observat scăderi moderate în Australia și Singapore.

US500 a închis ieri la un nou maxim istoric, deși câștigurile inițiale au fost foarte limitate. Creșterile continuă și astăzi, cu aproximativ 0,05%. US100 a crescut cu 0,13%, după ce contractul a închis ieri în scădere.

În mod remarcabil, acțiunile Oracle au înregistrat o creștere spectaculoasă, de aproape 36%, după publicarea rezultatelor financiare.

Deutsche Bank sugerează că S&P 500 ar putea închide anul la 7.000 de puncte, invocând o accelerare a creșterii profiturilor companiilor americane. EPS a crescut cu 10% în al doilea trimestru, față de o creștere de 8,7% în primul trimestru.

Contractele futures pe indicii europeni înregistrează câștiguri minime chiar înainte de deschiderea sesiunii. Atât DE40 , cât și EU50 sunt în creștere cu 0,05%.

Inflația PPI din Japonia s-a situat la 2,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, în conformitate cu așteptările, dar reprezintă o creștere față de nivelul anterior de 2,6%. Pe bază lunară, a înregistrat o scădere de 0,2%, depășind scăderea preconizată de 0,1%.

Un sondaj privind viitoarea reuniune a BoJ indică faptul că ratele dobânzilor vor rămâne neschimbate în septembrie.

Creșterea salarială negociată pentru anul viitor în Japonia este estimată la 4,8%, comparativ cu creșterea de 5,25% din acest an.

Hawkesby , de la RBNZ , a declarat că proiecția centrală pentru rata dobânzii din Noua Zeelandă este de 2,5% până la sfârșitul anului. Ritmul reducerilor va depinde de condițiile economice. Rata actuală este de 3,0%.

Se așteaptă ca BCE să mențină astăzi ratele dobânzilor la un nivel stabil. Cu toate acestea, orice mențiune privind incertitudinea în ceea ce privește comerțul internațional ar putea crește așteptările pieței pentru o reducere a ratei în decembrie.

CEO-ul Goldman Sachs, Solomon , sugerează că Fed va reduce ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază săptămâna viitoare, urmând una sau două reduceri suplimentare în acest an.

Astăzi, la 15:30 ora României, datele privind inflația CPI din SUA vor fi un factor determinant pentru amploarea potențială a reducerii ratei dobânzii în SUA. Se speculează că o reducere de 50 de puncte de bază este mai probabilă dacă inflația nu crește, așa cum se aștepta, la 2,9% față de anul precedent, în special după recentele rezultate dezamăgitoare ale cifrelor PPI .

Perechea EURUSD se menține puțin sub nivelul de 1,1700, după ce ieri a închis în scădere.

Petrolul brut WTI își pierde din câștigurile semnificative de ieri, care au fost determinate de atacul Israelului asupra liderilor Hamas din Qatar și de speculațiile că Trump ar putea impune sancțiuni mai dure asupra Rusiei. WTI a scăzut acum sub 63,50 USD pe baril.

Aurul înregistrează astăzi pierderi marginale, testând nivelul de 3630. Ieri s-a înregistrat cel mai ridicat preț de închidere din istorie, deși maximul intraday al tuturor timpurilor a fost înregistrat marți.

Bitcoin își continuă raliul, după ce ieri a depășit un nivel cheie de rezistență. Acum se tranzacționează la 114.200 USD.

