La intervale regulate, mass-media publică știri despre procedurile și amenzile impuse giganților americani din domeniul tehnologiei de către Comisia Europeană sau organismele conexe. Sumele menționate devin rapid greu de imaginat

În 2024, UE a obținut mai multe venituri din amenzi aplicate celor mai mari companii americane de tehnologie decât au plătit companiile europene de tehnologie sub formă de impozite. Numai Apple a plătit peste 1,8 miliarde de euro, în timp ce Meta și LinkedIn împreună trebuie să plătească până la 1,1 miliarde. Și acestea sunt doar amenzi din anul 2024. În 2025, Meta urmează să plătească încă 200 de milioane, Platform X 120 de milioane, iar Apple va datora încă 500 de milioane. Google a primit o amendă record, fiind nevoită să plătească aproape 3 miliarde de euro. Care este motivul pentru aceasta și care ar putea fi consecințele?

În primul rând, este important să se disipeze mitul că amenzile UE sunt inofensive. Amenzile impuse de Comisia Europeană sunt calculate pe baza veniturilor globale ale companiei-mamă, nu pe baza profiturilor sau a segmentelor specifice ale operațiunilor sale. Capacitatea de a optimiza valoarea acestor amenzi prin politicile contabile ale companiei este minimă.

Dacă aceste amenzi sunt într-adevăr atât de severe, de ce este dificil să se observe impactul lor asupra evaluărilor? În primul rând, procedurile Comisiei Europene durează, în cel mai bun caz, multe luni. Procesul de reducere a riscului și a valorii potențiale a amenzii se întinde pe o perioadă lungă de timp. Pierderea unui procentaj mic din veniturile anuale este dureroasă pentru orice companie, dar nu suficientă pentru a provoca o devalorizare profundă sau o schimbare de tendință pentru cele mai mari entități.

Se pune întrebarea: care sunt cauzele și potențialele ramificații ale acestor amenzi? De ce sunt atât de regulate și reflectă ele relațiile dintre Europa și SUA?

Motivul regularității amenzilor este destul de simplu. Modelul de afaceri al giganților tehnologici americani are câteva ipoteze cruciale pentru menținerea ratei de creștere și a profitabilității:

Colectarea și agregarea unor cantități uriașe de date sensibile ale utilizatorilor fără consimțământul acestora

Capacitatea de a consolida piața într-o măsură care seamănă cu un monopol

Aceste întreprinderi au nevoie de o dominare absolută asupra clienților și angajaților, în timp ce nu există supraveghere sau concurență în sectorul lor. Acest model funcționează în contradicție absolută cu ipotezele fundamentale de reglementare ale Uniunii Europene. Întreprinderile americane nu se pot adapta la un sistem care protejează principiile concurenței și asigură protecția de bază a consumatorilor.

Guvernul american s-a implicat activ în această chestiune, în care miza nu este doar ideologică, ci și economică. Analiza balanței comerciale a SUA relevă un deficit comercial uriaș cu Europa, ceea ce contrazice retorica conform căreia SUA este o putere economică, iar Europa este o relicvă. În această balanță, poziția care permite SUA să recupereze cel puțin o parte din pierderi este cea a serviciilor IT.

De aceea, administrația americană apără cu înverșunare încălcarea deschisă a legii de către corporațiile americane.

Cu toate acestea, eficacitatea instrumentelor de presiune ale Americii rămâne limitată. Dependența militară a Europei față de SUA s-a dovedit a fi o ficțiune. Ucraina se apără de un an fără sprijinul SUA, iar Rheinmetall produce astăzi de câteva ori mai multă muniție decât întreaga SUA. Industria americană de armament pierde clienți cheie din Orientul Mijlociu în favoarea Europei, ale cărei echipamente sunt la fel de bune și nu depind de interesele imediate ale Israelului

Tarifele și discursurile pe care Donald Trump le folosește pentru a combate produsele europene nu funcționează. Se observă o ușoară scădere a deficitului, dar nu și eliminarea acestuia. Cu toate acestea, chiar și acest lucru rezultă dintr-o creștere uriașă a importurilor la începutul anului, pentru a stoca produse înainte ca tarifele să intre în vigoare. Pentru a trage concluzii mai precise, sunt necesare date mai actuale, care nu au fost publicate din cauza închiderii guvernului.

În plus, diferența de calitate dintre produsele europene și cele americane nu este un șanț, ci un ocean. Un miliardar care vrea să-și cumpere o mașină nouă nu va cumpăra un camion Ford. Va cumpăra un Lamborghini. Intel și Nvidia nu folosesc mașini Vecco pentru a-și produce cipurile, ci ASML olandeză, americanii folosesc Ozempic danez (sau imitațiile sale) pentru obezitate, iar în timpul pandemiei de COVID, americanii au primit vaccinuri produse în Germania și Marea Britanie.

Exemplele pot fi multiplicate în continuare. Avantajul economic monumental al SUA față de Europa există în principal în mintea comentatorilor și a politicienilor care încearcă să-și proiecteze opiniile asupra piețelor și economiei.

Reglementările și structurile UE, care sunt criticate în mod regulat de elitele economice, constituie o barieră structurală pentru companiile americane. Politica și obiectivele actualei administrații americane au nevoie de o Europă relativ slabă și divizată. Uniunea Europeană este un adversar prea puternic pentru un război comercial deschis în fața unei Chine hotărâte și a condițiilor economice din ce în ce mai precare din SUA.

Anul viitor, ne putem aștepta la intensificarea presiunilor diplomatice și la agitație politică anti-europeană din partea platformelor sociale controlate de SUA. De asemenea, putem observa creșterea investițiilor în alternative europene în domeniile prelucrării datelor și inteligenței artificiale.