Rezumatul dimineții (12.02.2025)

Acțiunile din Hong Kong au crescut cu peste 2% datorită unei creșteri remarcabile în domeniul tehnologiei, acțiunile Alibaba înregistrând un salt de 8,6%, atingând astfel maximul ultimelor patru luni, după ce The Information a raportat un parteneriat strategic cu Apple pentru dezvoltarea de funcții de inteligență artificială pentru iPhone-urile din China. Vestea a întărit optimismul în creștere în ceea ce privește capacitățile AI ale companiilor chineze de tehnologie.

Președintele Rezervei Federale, Powell, a adoptat un ton prudent în mărturia sa în Congres, subliniind că economia puternică și inflația stabilă înseamnă că nu există nicio grabă pentru a reduce ratele dobânzilor. Piețele au reacționat preconizând o singură reducere a ratei până în septembrie 2025, în scădere față de așteptările anterioare de două reduceri în acest an.

Yenul japonez și-a extins declinul pentru a treia zi consecutiv, slăbind cu 0,7% la 153,63 per dolar, pe fondul creșterii îngrijorărilor cu privire la includerea Japoniei în planurile tarifare ale lui Trump. Guvernul japonez a solicitat oficial exceptarea de la noile taxe de 25% pentru oțel și aluminiu, subliniind tensiunile comerciale în creștere.

Randamentele obligațiunilor globale au crescut, investitorii repoziționându-se înainte de datele cheie privind inflația din SUA, randamentul obligațiunilor de trezorerie pe 10 ani ajungând la 4,55%. Randamentele suverane japoneze și australiene au crescut, de asemenea, reflectând așteptările mai largi ale pieței că băncile centrale vor menține rate mai ridicate pentru mai mult timp.

Piața criptomonedelor a dat semne de răcire după recentele runde record, Bitcoin scăzând cu 1,1% la 95.321 USD, iar Ether cu 1,4% la 2.586 USD. Retragerea a venit în timp ce Trump intenționează să-l nominalizeze pe Brian Quintenz, un cunoscător al pieței cripto, șeful actual de politică pe segmentul a16z al companiei AH Capital Management , la conducerea CFTC.

Prețurile petrolului au scăzut după ce un raport al industriei a dezvăluit o creștere substanțială a stocurilor de țiței din SUA, WTI coborând la 73,07 USD, iar Brent la 76,75 USD. Piața rămâne îngrijorată cu privire la cererea globală pe fondul escaladării tensiunilor comerciale și al potențialului impact al acestora asupra creșterii economice.

Banca centrală a Indiei și-a intensificat intervenția pe piață, oferindu-se să injecteze 2,50 trilioane de rupii (28,85 miliarde de dolari) printr-o licitație repo cu rată variabilă overnight - cea mai mare infuzie într-o singură zi în mai mult de un an. Măsura urmează vânzărilor agresive de dolari pentru a sprijini rupia pe fondul ieșirii de portofolii.

Rusia a lansat un atac cu rachete asupra Kievului în timp ce secretarul Trezoreriei SUA, Bessent, se pregătește pentru prima vizită a cabinetului Trump în Ucraina, primele rapoarte indicând o victimă și incendii în patru districte. Vizita are loc în timp ce Trump caută acorduri pentru accesul la resurse minerale în schimbul ajutorului pentru apărare.

Potrivit Nikkei Asia, Apple analizează oportunitățile de fabricare a iPhone în Indonezia, ca strategie de ridicare a interdicției de vânzare impuse de guvern pentru ultimele sale modele. Inițiativa ar marca primul proiect de producție iPhone al Apple în această țară și vine în contextul în care compania se confruntă cu scăderea vânzărilor în China.

Producătorul chinez de vehicule electrice BYD a atins noi valori record, investitorii exprimându-și încrederea în strategia sa de conducere inteligentă și în concurența tot mai mare cu Tesla. Strategii UBS au sugerat că raliul mai larg al acțiunilor chinezești, determinat de inteligența artificială, s-ar putea să nu fii depășit încă jumătate din durata sa, iar Morgan Stanley și JPMorgan au preluat această perspectivă optimistă.

Guvernatorul Băncii Japoniei, Ueda, a avertizat cu privire la riscurile persistente ale inflației prețurilor la alimente, menținând în același timp ținta de 2%, menționând că prețurile în creștere ale produselor achiziționate în mod obișnuit au un impact negativ asupra vieții oamenilor. Comentariile vin după decizia recentă a Băncii Japoniei de a crește ratele pe termen scurt la 0,5%, cel mai ridicat nivel din ultimii 17 ani.

Foxconn, principalul producător de iPhone al Apple, a anunțat că își poate ajusta planurile de producție pentru a trece peste noile tarife americane, prin valorificarea prezenței sale de producție atât în Statele Unite, cât și în Mexic. Cu toate acestea, președintele companiei a avertizat că tarifele globale vor avea un impact negativ asupra economiei globale și vor restrânge piețele.

