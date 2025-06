Rezumatul dimineții (13.06.2025)

Bursele globale se prăbușesc după ce Israelul a lansat atacuri aeriene asupra instalațiilor nucleare iraniene, stârnind temeri privind extinderea conflictului. (US500: 1,2%, US100: -1,4%, US30: -1,1%).

Atacul aerian de amploare asupra Iranului a vizat instalații nucleare, baze de rachete și baze militare, ucigând comandanți și oameni de știință iranieni de rang înalt. Teheranul a promis represalii dure, fiind raportate incursiuni inițiale ale dronelor. Israelul a declarat starea de urgență. Atacul a deraiat viitoarele negocieri nucleare și a escaladat brusc tensiunile regionale, determinând apeluri internaționale la dezescaladare, pe fondul temerilor de extindere a conflictului. Washingtonul s-a distanțat, îndemnând la calm și protejându-și în același timp activele regionale.

Randamentele titlurilor de stat au scăzut pentru a patra zi consecutivă, pe fondul moderării inflației și al datelor favorabile privind piața muncii, care au susținut obligațiunile. Tensiunile geopolitice și planurile tarifare ale lui Trump au alimentat cererea de active sigure. Randamentul titlurilor de stat americane pe 10 ani a scăzut cu două puncte de bază, până la 4,34%.

Acțiunile din Asia și Pacific sunt, de asemenea, în teritoriul negativ, investitorii grăbindu-se să se refugieze în active sigure, precum obligațiunile de stat și aurul, în așteptarea răspunsului Iranului și a unei posibile escaladări. Indicele MSCI Asia Pacific a scăzut cu 1,1%; Topix din Japonia a pierdut 1%, S&P/ASX 200 din Australia a scăzut cu 0,4%, Hang Seng din Hong Kong s-a depreciat cu 0,7%, iar Shanghai Composite a scăzut cu 0,7%.

Producția industrială a Japoniei a fost mai mică decât se aștepta în luna mai, scăzând cu 1,1% față de aprilie (prognoza: -0,9%, anterior: +0,2%). Se așteaptă ca Banca Japoniei să mențină rata dobânzii de politică monetară la 0,5% în cadrul următoarei reuniuni, în ciuda așteptărilor ușor mai ridicate privind inflația.

Prețurile petrolului au crescut cu 9%, înregistrând cea mai mare creștere din ultimii trei ani, după ce atacul Israelului asupra Iranului a accentuat riscurile geopolitice. Investitorii se tem de întreruperi ale aprovizionării din partea unui important exportator de țiței. Curba futures a petrolului s-a accentuat, semnalând îngrijorări pe termen lung. Participanții la piață se pregătesc pentru volatilitate, întrucât tensiunile amenință stabilitatea regională.

Pe piața valutară: dolarul american se redresează ușor datorită aversiunii extreme față de risc. Francul elvețian s-a apreciat față de dolarul american, USD/CHF scăzând cu până la 0,6% până la 0,8056, cel mai scăzut nivel din aprilie, înainte de a recupera parțial pierderile. Euro a scăzut cu 0,5% până la 1,1523 dolari, iar lira sterlină a scăzut cu 0,6% până la 1,3537 dolari. Monedele sensibile la risc, precum dolarul australian și cel neozeelandez, au fost cele mai afectate, pe fondul lichidării pozițiilor de risc de către investitori. AUD/USD și NZD/USD au scăzut cu 1,2% și, respectiv, 1,1%.

Criptomonedele au fost sub presiune: Bitcoin a scăzut cu 1,6%, la 104.271 USD, iar Ether a pierdut 4,7%, la 2.517 USD.

