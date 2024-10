Rezumatul dimineții (13.09.2024)

Acțiunile asiatice au înregistrat vineri performanțe mixte, indicele Hang Seng din Hong Kong conducând câștigurile, cu o creștere de peste 1%, în timp ce piețele japoneză și sud-coreeană au rămas în urmă.

Atenția se îndreaptă către posibila reducere a ratei dobânzii de către Rezerva Federală săptămâna viitoare, piețele estimând o șansă de 56% pentru o reducere de 25 de puncte de bază și o șansă de 44% pentru o reducere de 50 de puncte de bază.

Indicii bursieri americani rămân stabili în sesiunea asiatică, după câștigurile din sesiunea de pe Wall Street.

Piețele chineze înregistrează câștiguri marginale, indicii Shanghai Shenzhen CSI 300 și Shanghai Composite crescând ușor de la minimele ultimelor șapte luni.

Indicii Nikkei 225 și TOPIX din Japonia scad cu aproximativ 0,9% fiecare, urmând să încheie o săptămână volatilă. Reuniunea Băncii Japoniei de săptămâna viitoare este în centrul atenției, aducând incertitudine privind o nouă creștere a ratei.

Prețul aurului a atins un nivel record în sesiunea asiatică, aurul spot ajungând la 2.570,06 USD pe uncie, iar contractele futures pe aur se apropie de 2.600 USD.

Dolarul se retrage, indicele dolarului și contractele futures pe indicele dolarului sunt în scădere cu 0,3%. Yenul japonez se întărește, apropiindu-se de cel mai ridicat nivel de la începutul lunii ianuarie.

Prețurile petrolului au crescut, Brent fiind în creștere cu 0,5% la 72,31 dolari pe baril iar WTI fiind în creștere cu 0,6% la 69,36 dolari pe baril. Întreruperile provocate de uraganul Francine în Golful Mexic din SUA susțin prețurile.

OpenAI, susținută de Microsoft, lansează seria sa de modele AI „Strawberry”, concepute pentru rezolvarea unor probleme mai complexe în știință, codare și matematică.

Peste 30 000 de lucrători ai Boeing Co vor intra în grevă începând de vineri la fabrica companiei de pe Coasta de Vest, pentru a cere salarii mai mari.

Fostul președinte Donald Trump susține că nu va participa la o a doua dezbatere cu vicepreședinta Kamala Harris, în ciuda faptului că ia fost solicitată una după prima lor întâlnire.

Piețele europene sunt așteptate să deschidă ușor în creștere, contractele futures STOXX 50 indicând o creștere de 0,3%.

Sentimentul pieței rămâne concentrat pe potențialele reduceri ale ratei Fed, în ciuda recentelor date puternice privind inflația și a semnalelor economice mixte.

EURUSD este în creștere cu 0,1%. Argintul a crescut cu 0,65%, iar aurul a câștigat 0,5%. Sentimentul pieței criptomonedelor este ușor pozitiv; în prezent, atât Bitcoin, cât și Ethereum se tranzacționează plat.

