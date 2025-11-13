Rezumatul dimineții (13.11.2025)

Sesiunea de joi pe piețele asiatice este relativ optimistă, majoritatea indicilor înregistrând creșteri pe parcursul zilei. În prezent, indicele Nikkei din Japonia a crescut cu 0,33%, indicele Kospi din Coreea de Sud a crescut cu 0,54%, iar indicele A50 din China a crescut cu 0,71%.

Cu toate acestea, este de remarcat faptul că sesiunea de ieri de pe Wall Street a fost mixtă, evidențiind slăbiciunea în principal în sectorul tehnologic.

Blocajul guvernamental american a luat sfârșit – Congresul a adoptat un proiect de lege, iar președintele l-a semnat, restabilind funcționarea agențiilor federale după o pauză record de 43 de zile. Casa Albă a anunțat că datele BLS restante pentru luna septembrie vor fi publicate în curând și că noul buget va asigura finanțarea guvernamentală până la sfârșitul lunii ianuarie.

După închiderea sesiunii din SUA, Susan Collins, șefa Fed Boston, a semnalat clar că, în prezent, nu vede niciun motiv pentru a continua reducerea rapidă a ratelor dobânzilor. Ea a subliniat că sunt necesare argumente mai puternice pentru o relaxare suplimentară a politicii monetare, indicând inflația persistentă ridicată, impactul tarifelor și accesul limitat la date din cauza închiderii parțiale a guvernului. Ca urmare, patru membri cu drept de vot ai FOMC, inclusiv Collins, sugerează că perspectivele unei reduceri a ratei dobânzii în decembrie sunt foarte limitate.

În Japonia, prețurile en gros au crescut cu 2,7% în octombrie, depășind previziunile pieței. Guvernatorul BOJ, Kazuo Ueda, a declarat în parlament că inflația de bază crește spre 2%, ceea ce ar putea accelera decizia de a majora ratele dobânzii. În același timp, BOJ semnalează că este pregătită să răspundă în mod flexibil la creșterile randamentelor obligațiunilor, inclusiv prin creșterea achizițiilor de titluri de creanță.

Dolarul australian a câștigat teren pe fondul datelor solide privind piața muncii – ocuparea forței de muncă a crescut de două ori mai mult decât se aștepta, iar rata șomajului a scăzut de la maximul ultimilor patru ani. Piața muncii puternică amână perspectiva reducerii ratei dobânzii RBA în decembrie – prima relaxare este acum amânată ferm până în 2026. Pe de altă parte, piața bursieră locală a scăzut la cel mai redus nivel din ultimele trei luni.

Date din Australia: Rata șomajului 4,3%, prognoză 4,4%, anterior 4,5%. Variația ocupării forței de muncă +42.200, prognoză +20.000, anterior +14.900. Rata de participare a forței de muncă 67,0%, anterior 67%. Ocuparea forței de muncă cu fracțiune de normă -13,1 mii, anterior +6,3 mii. Ocuparea forței de muncă cu normă întreagă +55,3 mii, anterior +8,7 mii.

Volatilitatea a rămas limitată pe piața valutară, majoritatea perechilor valutare importante fluctând în intervale înguste. Cursul de schimb USD/JPY s-a apropiat temporar de 155,00, înainte de a se corecta ușor. AUD are cea mai bună performanță în ansamblu, în timp ce scăderile pe piața mai largă sunt cele mai evidente în cazul NZD.

Sondajul privat API privind stocurile indică o creștere mai mică decât cea preconizată a stocurilor de țiței din SUA: +1,3 milioane de barili, față de așteptările de 1,7 milioane de barili.

