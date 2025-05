Rezumatul dimineții (14.05.2025)

Piețele bursiere din regiunea Asia-Pacific se confruntă cu o sesiune mixtă. Japonia, Singapore și Australia înregistrează pierderi modeste, în timp ce indicii chinezi câștigă pe fondul îmbunătățirii relațiilor dintre SUA și China. Câștigurile variază între 1,10% și 1,50%.

Președintele Trump a declarat că relațiile cu China sunt „excelente” și și-a exprimat disponibilitatea de a lucra cu Xi Jinping la un nou acord. El a adăugat că SUA încearcă să recâștige accesul la piața chineză. Aceste comentarii au venit pe fondul incertitudinii comerciale continue. Nu au fost anunțate progrese concrete sau noi acorduri.

Trump și-a reiterat, de asemenea, sprijinul pentru Iran, dar a subliniat că nu îi va permite să devină o putere nucleară. Declarația, făcută în cadrul unui interviu acordat postului Fox, se aliniază poziției sale anterioare de linie dură. Nu au fost semnalate schimbări de politică.

Consilierul economic al lui Trump, Kevin Hassett, a declarat că mai mult de 25 de acorduri comerciale sunt în prezent în curs de elaborare. El a indicat că unul dintre acorduri va fi anunțat la întoarcerea lui Trump. Comentariul este destul de vag.

Ca și în 2016, se pare că Trump consideră randamentele bursiere drept un barometru în timp real al succesului politic. Odată cu revenirea S&P 500 în teritoriu pozitiv în 2025, temerile privind recesiunea par să se atenueze.

Indicele prețurilor de producție din Japonia pentru luna aprilie a ajuns la +0,2% în ritm lunar și +4,0% anualizat, în conformitate cu previziunile. Un yen mai puternic a contribuit la reducerea inflației generate de importuri, deși prețurile la alimente și energie rămân ridicate.

Banca Populară a Chinei a stabilit punctul mediu al yuanului la 7,1956 pentru un dolar - cel mai ridicat nivel din 3 aprilie. Mișcarea semnalează că Beijingul încearcă să susțină moneda sa pentru a stabiliza sentimentul mai larg al pieței din regiune.

Salariile australiene au crescut cu 0,9% trimestrial în Q1, ușor peste consensul de 0,8% și în conformitate cu proiecțiile RBA. Este puțin probabil ca datele să schimbe așteptările privind o reducere a ratei în timpul reuniunii din 19-20 mai, deoarece banca centrală rămâne concentrată asupra riscurilor economice mai ample. Reacția AUD a fost moderată.

Potrivit rapoartelor, o firmă legată de China a achiziționat jetoane TRUMP Coin în valoare de 300 de milioane de dolari. Știrea a coincis cu comentariile lui Trump, dar nu a avut niciun impact asupra principalelor active.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."