Rezumatul dimineții (15.09.2025)

Acțiunile din regiunea Asia-Pacific au înregistrat astăzi rezultate mixte, investitorii adoptând o abordare prudentă după publicarea datelor mai slabe decât se aștepta din partea economiei chineze. Presiunea continuă asupra sentimentului a fost legată în principal de activitatea dezamăgitoare din sectorul industrial dar și al serviciilor. În contextul unei incertitudini ridicate, investitorii așteaptă decizia Fed de miercuri privind ratele dobânzilor.

Datele din China pentru luna august au fost dezamăgitoare: producția industrială +5,2% față de aceeași perioadă a anului trecut (prognoza 5,8%, cea mai scăzută creștere din ultimele 12 luni), vânzările cu amănuntul +3,4% (prognoza 3,8%, cea mai slabă creștere din noiembrie 2024), investițiile în active fixe +0,5% de la începutul anului (prognoza 1,4%, cea mai scăzută din ultimii 5 ani), investițiile imobiliare -12,9%, iar rata șomajului a crescut la 5,3% (cel mai ridicat nivel din ultimele 6 luni).

Financial Times raportează că nu s-au înregistrat progrese semnificative în negocierile comerciale și privind fentanilul dintre SUA și China. Acest lucru crește probabilitatea ca un eventual summit la Beijing să nu aibă loc în curând.

Fitch a retrogradat ratingul de credit al Franței de la AA- la A+, schimbând perspectiva de la „negativă” la „stabilă”. Evaluările obligațiunilor OAT franceze au reacționat prin scăderea pe piața secundară.

Indicele PMI pentru sectorul serviciilor din Noua Zeelandă pentru luna august a scăzut la 47,5 de la 48,9 în iulie - un nivel care marchează o contracție tot mai profundă în acest sector și a 18-a lună consecutivă sub 50 de puncte; media istorică este de 52,9, activitatea economică fiind afectată de inflație, rate ridicate, cerere slabă și incertitudine politică și în ceea ce privește costurile.

Contractele futures pe indicii europeni sugerează o deschidere moderat pozitivă a sesiunii de tranzacționare de astăzi. Contractele futures Euro Stoxx 50 au crescut cu aproximativ 0,3%, după ce indicele în sine a încheiat tranzacționarea de vineri cu o ușoară creștere de 0,1%.

Pe piața valutară, indicele dolarului se menține stabil, iar volatilitatea rămâne limitată. Investitorii se așteaptă la o sesiune calmă la începutul unei săptămâni intense, în care deciziile băncilor centrale și discursurile membrilor lor vor juca un rol cheie.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că este gata să impună sancțiuni severe Rusiei, dar numai după ce toate țările NATO vor lua măsuri similare. O condiție suplimentară este renunțarea completă a aliaților la importurile de petrol din Rusia.

Piața mărfurilor energetice se comportă semnificativ mai bine în această dimineață. Prețurile petrolului brut WTI au crescut cu 0,85%, la fel ca și NATGAS.

Aurul înregistrează o creștere minimă și rămâne în zona maximelor istorice.

Calendarul macroeconomic de astăzi include date privind prețurile en gros din Germania pentru luna august și indicele de producție din New York pentru luna septembrie. Vom putea urmări, de asemenea, discursurile reprezentanților BCE Schnabel, Rehn și cel al președintei, Christine Lagarde.

