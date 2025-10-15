Rezumatul dimineții (15.10.2025)

Prețurile de consum din China au scăzut mai mult decât se aștepta, în timp ce inflația CPI de bază a atins cel mai ridicat nivel din februarie 2024.

Dolarul american se depreciază pentru a doua sesiune consecutivă, înregistrând cele mai mari pierderi față de monedele piețelor emergente.

Contractele futures pe indicii majori se redresează la nivel mondial în urma comentariilor dovish ale președintelui Fed.

Contractele futures pe indicii majori se redresează la nivel mondial în urma comentariilor dovish ale președintelui Fed.

Wall Street a închis sesiunea de ieri cu rezultate mixte. Escaladarea tensiunilor dintre China și SUA a dus la scăderi pe Nasdaq (-0,75%) și S&P 500 (-0,15%), în timp ce Dow Jones (+0,44%) și Russell 2000 (+1,4%) au înregistrat creșteri.

Contractele futures pe indicii majori se redresează, pe măsură ce investitorii își îndreaptă atenția către rezultatele financiare ale companiilor (inclusiv Morgan Stanley și ASML) în contextul absenței unor date macroeconomice importante: US100: +0,55%, EU50: +0,4%.

Potrivit lui Jerome Powell, încetinirea rapidă a creșterii ocupării forței de muncă reprezintă un risc tot mai mare pentru economia SUA, menținând deschisă posibilitatea unor noi reduceri ale ratei dobânzii. În același timp, președintele Fed a subliniat stabilitatea generală a economiei americane și a menționat că accesul Fed la date îi permite să conducă politica monetară chiar și în cazul unei închideri a guvernului.

Donald Trump a declarat într-o postare pe rețelele sociale că refuzul Chinei de a cumpăra soia americană este un „act ostil din punct de vedere economic”. El a anunțat măsuri de retorsiune, inclusiv restricționarea achizițiilor de ulei de gătit chinezesc.

Comentariile moderate ale lui Powell determină creșteri în întreaga regiune Asia-Pacific, deși tensiunile dintre SUA și China continuă să limiteze sentimentul. Cele mai puternice creșteri se înregistrează în indicii din Japonia și China ( JP225: +1,6%, CHN.cash: +0,9%, HK.cash: +0,75% ).

Prețurile de consum din China au scăzut mai mult decât se aștepta în septembrie, pe bază lunară (-0,3%, consensul Bloomberg -0,2%, anterior -0,4%), în timp ce deflația PPI a încetinit în conformitate cu așteptările (-2,9% YoY, anterior: -3,6%). Cele mai mari scăderi de prețuri au fost înregistrate în principal în categoriile cele mai volatile – alimentele și energia –, care au compensat creșterile înregistrate în cazul bijuteriilor și al altor bunuri. Presiunea deflaționistă reflectă cererea redusă a consumatorilor, supraproducția și incertitudinea cu privire la negocierile comerciale în curs. Pe de altă parte, inflația CPI de bază a crescut cu 1%, cel mai ridicat nivel din februarie 2024, atenuând tonul deflaționist general al datelor.

Indicele dolarului scade pentru a doua sesiune consecutivă (USDIDX: -0,2%), pierzând cel mai mult față de monedele piețelor emergente asiatice (USDINR, USDTHB: -0,5%), dolarul australian (AUDUSD: +0,44%) și yenul (USDJPY: -0,4%). AUD este cea mai puternică monedă G10 pe fondul revenirii apetitului pentru risc. EURUSD crește cu 0,15% până la 1,1625.

Mărfurile energetice continuă să scadă: petrol -0,1%, petrol.WTI -0,7% și gazele naturale -1,1%.

Aurul crește cu încă 1,1% până la 4.190 dolari pe uncie, depășind un nou record. De asemenea, argintul (+1,4% până la 52,20 USD), platina (+1,5%) și paladiul (+0,5%) se tranzacționează în teritoriu pozitiv.

Sentimentul în ceea ce privește criptomonedele rămâne mixt: Bitcoin scade cu 0,6% până la 112.620 USD, Ethereum scade cu 0,3% până la 4.110 USD, în timp ce Solana crește cu 1,6%.

