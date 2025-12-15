Rezumatul dimineții(15.12.2025)

Contractele futures pe principalii indici bursieri europeni și americani încep săptămâna cu o ușoară revenire (US500: +0,2%; EU50: +0,25%), recuperând parțial din scăderea de vineri, determinată în principal de rezultatele dezamăgitoare ale Oracle și de îngrijorările privind sustenabilitatea raliului AI. Sentimentul este susținut în principal de o nouă narativă „mai puțin agresivă a Fed” pentru 2026.

Potrivit lui Donald Trump, inflația din SUA a fost „complet neutralizată”, iar componența viitoare a Fed ar trebui să determine scăderea ratelor dobânzilor.

Consilierul economic șef al Casei Albe și principalul candidat pentru funcția de președinte al Fed, Kevin Hassett, a încercat să liniștească piețele, afirmând că, deși va prezenta opiniile lui Trump cu privire la politica monetară la Fed, FOMC își va păstra independența deplină pentru a le respinge. Hassett a adăugat că, în calitate de președinte al Fed, nu va ține cont de opiniile lui Trump atunci când va decide asupra ratelor dobânzilor.

Piețele din Asia-Pacific au început săptămâna extinzând pierderile din sesiunea de vineri de pe Wall Street, fiind afectate în plus de o serie de date slabe din China. Acțiunile din China (CHN.cash) sunt cele mai în urmă (-0,5%), cu scăderi înregistrate și în Hong Kong (HK.cash: -0,1%) și Australia (AU200.cash: -0,1%). Excepția este indicele Nikkei din Japonia (JP225: +0,3%), susținut de îmbunătățirea sentimentului de afaceri în sondajul Tankan și de expunerea mai redusă la sectorul tehnologic.

Datele din noiembrie ale Chinei au evidențiat o încetinire tot mai accentuată. Vânzările cu amănuntul au crescut cu doar 1,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, față de așteptările de 2,8%, producția industrială a crescut cu 4,8% față de așteptările de 5%, iar investițiile în active fixe au scăzut cu 2,6%, accentuând declinul din octombrie. Principalele factori care au contribuit la această situație au fost criza imobiliară continuă și încrederea slabă a consumatorilor. Sectorul auto a avut un impact semnificativ asupra vânzărilor cu amănuntul, după ce autoritățile locale au suspendat subvențiile pentru schimbul de mașini.

Ratele dobânzilor din Noua Zeelandă vor rămâne probabil la 2,25% pentru o perioadă îndelungată, presupunând că în viitor condițiile economice evoluează în conformitate cu previziunile, a declarat astăzi guvernatorul RBNZ, Anna Breman.

Pe piețele valutare, mișcarea remarcabilă este o revenire a yenului (USDJPY, EURJPY: -0,55%), în contextul în care Japonia se pregătește pentru ceea ce ar putea fi prima majorare a ratei dobânzii din ianuarie, la sfârșitul acestei săptămâni. Indicele dolarului american (USDIDX) a scăzut cu 0,05% pe fondul divergenței tot mai mari între așteptările privind politica monetară a SUA și cele din alte părți. EURUSD este stabil la 1,173.

Așteptările privind politica monetară relaxată a Fed continuă să susțină metalele prețioase. Aurul a crescut cu 1%, la 4.346 USD pe uncie, în timp ce argintul a înregistrat o revenire de 2%, la 63,17 USD pe uncie, după corecția de vineri.

Petrolul Brent și WTI și-au încetat tendința descendentă, înregistrând o revenire de aproximativ 0,5% față de minimele lunare. Gazul natural a crescut cu 0,75%.

Bitcoin a crescut cu 1,4%, la 89.750 USD, în timp ce Ethereum a câștigat 1,9%, ajungând la 3.136 USD.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."