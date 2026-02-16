Rezumatul dimineții (16.02.2026)

Începem o nouă săptămână pe piețele financiare. Sesiunea de astăzi va fi una unică, deoarece, din cauza sărbătorilor legale din China, SUA și Canada, nu va avea loc nicio sesiune pe piețele de numerar, ceea ce ar putea reduce semnificativ volatilitatea observată pe multe piețe. Interesant este că pauza din China va dura până la sfârșitul săptămânii, din cauza sărbătorilor de Anul Nou Lunar. Din acest motiv, volatilitatea pe piețele asiatice a fost foarte scăzută astăzi. În prezent, indicele Nikkei din Japonia a crescut cu 0,02%, iar indicele Nifty 50 din India a crescut cu 0,2%. În această săptămână, dolarul va rămâne în centrul atenției, iar piața va urma narațiunea „reechilibrării USD”, Credit Agricole așteptându-se mai degrabă la o consolidare decât la mișcări majore, cu excepția cazului în care vor apărea date clar mai slabe sau semnale dovish din partea Fed. Printre publicațiile cheie se vor număra: datele PCE de bază din decembrie, indicatorul PMI preliminar pentru februarie, procesul-verbal al reuniunii FOMC și raportul TIC din decembrie, care va arăta dacă cererea externă pentru obligațiuni și acțiuni americane a început să slăbească. O sursă suplimentară de volatilitate, care nu este prevăzută în calendar, ar putea fi potențiala hotărâre a Curții Supreme a SUA privind tarifele, programată pentru 20 februarie. Toți acești factori înseamnă că sfârșitul săptămânii ar putea aduce o volatilitate crescută pentru USD și randamentele Trezoreriei, mai ales dacă datele și deciziile se abat de la consens. Astăzi, însă, dolarul australian are cea mai bună performanță pe piața Forex. Se observă scăderi accentuate ale yenului japonez. Yenul s-a depreciat după publicarea datelor, întrucât creșterea PIB-ului de doar 0,2% anualizat (0,1% lunar) a fost clar sub așteptări, confirmând fragilitatea redresării și slăbiciunea exporturilor și investițiilor. Această combinație – creștere slabă și inflație încă ridicată – pe de o parte nu oferă Băncii Japoniei confortul necesar pentru a aplica măsuri agresive de înăsprire, iar pe de altă parte întărește narrativa conform căreia politica va rămâne neschimbată pentru o perioadă mai lungă, ceea ce piața interpretează ca fiind negativ pentru yen. În plus, întâlnirea de astăzi dintre prim-ministrul Takaichi și guvernatorul Ueda ridică îngrijorări că guvernul va insista asupra prudenței în normalizare, ceea ce afectează și moneda. Sectorul serviciilor din Noua Zeelandă continuă să crească (PSI 50,9 – indicele de încredere a întreprinderilor), dar ritmul de creștere încetinește, ocuparea forței de muncă și stocurile înregistrând o contracție, ceea ce indică prudența întreprinderilor și diminuează optimismul pentru NZD. Scăderea de 1,1% MoM a cheltuielilor măsurate prin tranzacțiile cu carduri de plată în ianuarie, în ciuda unei ușoare creșteri anualizate, confirmă slăbiciunea sezonieră a consumului după sărbători, limitând așteptările privind reducerea ratelor dobânzilor și susținând o ușoară stabilizare a economiei. Atât ARGINTUL, care a scăzut cu 1,2%, cât și AURUL, care a scăzut cu 0,83%, au performanțe slabe pe piața metalelor. Cu toate acestea, cele mai mari scăderi se înregistrează la NATGAS, unde investitorii reacționează din nou la temperaturile peste medie din prognoza pe 8-14 zile. Prețurile pentru această marfă au scăzut deja cu aproape 7%. Bitcoin pierde 1% și se tranzacționează la aproape 68.000. Harta volatilității pe piața valutară în prezent. Sursa: xStation

