Rezumatul dimineții(16.05.2025)

Piețele asiatice evoluează mixt pregătindu-se să încheie săptămâna fără o direcție comună. Indicele Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu peste 1%, influențat de căderea cu peste 5% a Alibaba după rezultatele dezamăgitoare din Q4. Piețele din China continentală s-au retras, indicele Shanghai Shenzhen CSI 300 și Shanghai Composite scăzând cu aproximativ 0,4% și, respectiv, 0,3%. Cu toate acestea, acțiunile australiene au înregistrat performanțe superioare, crescând cu 0,7%, ca urmare a așteptărilor privind o reducere a ratei dobânzii de către banca centrală.

Contractle futures pe indicii americani au scăzut , S&P 500 Futures cu 0,1%, pe măsură ce redresarea de la începutul săptămânii, determinată de detensionarea relațiilor comerciale dintre SUA și China, își pierde impactul. Traderii devin precauți cu privire la faptul că revenirea ar putea fi depășită, pe fondul preocupărilor cu privire la modul în care situația tarifelor ar putea evolua după perioada de reducere de 90 de zile. Piețele obligațiunilor au fost susținute de scăderea neașteptată de joi a prețurilor de producție din SUA, ceea ce a dus la scăderea randamentelor Trezoreriei pe 10 ani cu 3 puncte de bază, la 4,424%.

Economia Japoniei se contractă mai mult decât se aștepta , PIB-ul din primul trimestru înregistrând o scădere anuală de 0,7%, depășind cu mult previziunile privind un declin de 0,2%. Contracția, prima înregistrată de Japonia în ultimul an, a fost determinată de slăbirea exporturilor și de reducerea cheltuielilor de consum, evidențiind impactul tarifelor americane și al incertitudinilor comerciale globale. Nikkei 225 a pierdut 0,5% și TOPIX a pierdut 0,3% în urma datelor dezamăgitoare.

Toyoaki Nakamura, cunoscut drept cel mai “dovish” membru al consiliului de administrație BOJ ,a îndemnat banca centrală să nu majoreze ratele dobânzilor. „Economia Japoniei se confruntă cu o presiune descendentă din ce în ce mai mare”, a avertizat Nakamura, citând modul în care tarifele americane asupra sectorului automobilelor din Japonia ar putea afecta grav profiturile corporative. Majoritatea economiștilor se așteaptă acum ca BOJ să mențină ratele actuale până în septembrie.

Trump anunță acorduri de peste 200 de miliarde de dolari în EAU în timpul vizitei sale în statul din Golf, inclusiv un angajament de 14,5 miliarde de dolari din partea Etihad Airways de a achiziționa 28 de aeronave Boeing 787 și 777X echipate cu motoare GE. Etihad a confirmat comanda, livrările fiind preconizate începând cu 2028. Casa Albă a anunțat că Emiratele Arabe Unite vor investi în sau vor finanța centre de date americane „cel puțin la fel de mari și puternice ca cele din Emiratele Arabe Unite”, consolidând astfel cooperarea dintre cele două țări în domeniul IA.

Prețurile petrolului se stabilizează după scăderi puternice , contractele futures pe țiței Brent stabilizându-se la 64,55 dolari pe baril, iar WTI crescând cu 0,1% la 61,22 dolari, după ce ambele contracte au scăzut joi cu peste 2% din cauza perspectivelor acordului nuclear iranian. Președintele Trump a declarat că SUA a fost „foarte aproape” de a asigura un acord cu Iranul, NBC News raportând că Teheranul este pregătit să semneze dacă toate sancțiunile economice sunt ridicate, ceea ce ar putea aduce din nou petrol iranian în cantități semnificative pe piețele globale.

Dolarul american rămâne slab, stimulând monedele asiatice , indicele dolarului scăzând cu 0,2% după declinurile puternice de la începutul săptămânii, determinate de datele slabe privind inflația din SUA. Yenul japonez s-a întărit față de dolar în ciuda datelor slabe privind PIB-ul, în timp ce perechea USD/KRW a won-ului sud-coreean a scăzut cu 0,3%. Alte monede regionale, inclusiv dolarul din Singapore și dolarul australian, au câștigat, de asemenea, teren față de dolarul american.

Conform Financial Times, Nvidia ar planifica un centru de cercetare și dezvoltare în Shanghai , deoarece producătorul de cipuri încearcă să își mențină avantajul în China, în contextul înăspririi controalelor americane asupra exporturilor. CEO-ul Jensen Huang ar fi discutat planul cu primarul din Shanghai luna trecută. Centrul ar urma să cerceteze cerințele clienților chinezi și specificațiile tehnice necesare pentru a respecta restricțiile de export ale Washingtonului, deși proiectarea și producția de bază ar rămâne în străinătate.

SpaceX așteaptă aprobarea Starship Flight 9 , deoarece FAA a aprobat modificările de licență, dar nu va permite lansarea până când nu va încheia investigația Flight 8 sau nu va lua o decizie privind revenirea la zbor. Aprobarea include creșterea numărului de lansări la Boca Chica, Texas, de la cinci la până la 25. În prezent, FAA examinează raportul SpaceX privind accidentul prezentat la 14 mai, în urma exploziei din martie a zborului 8 al navei Starship.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."