Deschiderea sesiunii din SUA: Indicii se redresează pe fondul așteptărilor investitorilor privind prima reducere a ratei dobânzii Fed în 2025

Indicii bursieri de pe Wall Street sunt în creștere în primele minute de tranzacționare, pe fondul creșterii încrederii investitorilor într-o reducere a ratei dobânzii Fed în septembrie.

Donald Trump prelungește suspendarea tarifelor ridicate impuse Chinei cu încă 90 de zile.

China ordonă companiilor să oprească comenzile pentru cipurile H20 ale Nvidia din motive de securitate.

Acțiunile companiilor din sectorul canabisului au înregistrat creșteri semnificative după anunțul lui Trump că marijuana va fi probabil reclasificată ca drog. Atenția investitorilor s-a concentrat astăzi în principal pe publicarea datelor privind inflația CPI din SUA. Valoarea globală a fost ușor sub așteptări, la 2,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce inflația de bază a fost mai mare, la 3,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, această valoare nu a diminuat așteptările privind reducerea ratei dobânzii de către Fed, în ciuda inflației de bază persistente și ridicate. Piața preconizează în prezent o reducere a ratei dobânzii de către Fed la ședința din septembrie, cu o certitudine de aproximativ 90%. În tranzacțiile de marți din presesiune, piața americană a înregistrat mișcări semnificative ale prețurilor acțiunilor companiilor din sectorul tehnologic și al producătorilor de canabis. AST SpaceMobile s-a remarcat, câștigând aproximativ 10% pe fondul planurilor ambițioase de dezvoltare a sateliților și al perspectivelor solide de vânzări. Compania elvețiană ON a înregistrat, de asemenea, o creștere notabilă, câștigând cote de piață în detrimentul Nike. Printre cele mai mari companii, Intel merită menționată, deoarece a câștigat peste 3%, reflectând comentariile pozitive din cadrul unei întâlniri cu CEO-ul companiei și așteptările privind dezvoltarea viitoare, în special în domeniul semiconductorilor și al tehnologiilor viitoare. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

Contractele futures pe indicele S&P 500 (US500) au depășit nivelul cheie de rezistență de 6.420 de puncte în momentul publicării raportului CPI din SUA. Graficul pe intervalul orar arată o continuare a tendinței ascendente și formarea unui nou maxim local în creștere. Sursa: xStation5 Știri despre companie AST SpaceMobile (ASTS.US) a înregistrat creșteri pe fondul știrilor privind planurile de lansare a 45-60 de sateliți în următorii ani și contracte suplimentare în faza incipientă de dezvoltare, ceea ce este în concordanță cu interesul crescând pentru tehnologia spațială. Acțiunile companiei au deschis cu o creștere de aproximativ 10%.

On Holding (ONON.US) a început puternic după ce și-a îmbunătățit previziunile de vânzări pentru întregul an fiscal. Producătorul elvețian de îmbrăcăminte sportivă și-a majorat previziunile financiare pentru întregul an, invocând creșterea puternică a canalului său de vânzare directă către consumatori. Este de remarcat faptul că această companie elvețiană de încălțăminte și îmbrăcăminte este mai puțin expusă tarifelor, întrucât 90% din producția sa are loc în Vietnam. Acțiunile companiei au deschis cu un câștig de 15%.

Intel (INTC.US) este în creștere la debutul sesiunii de tranzacționare la Bursa de Valori din New York. Acest lucru este rezultatul discuțiilor pozitive dintre CEO-ul companiei și președintele SUA, Donald Trump. În doar câteva zile, situația din jurul Intel s-a schimbat semnificativ, de la critici aspre și apeluri publice pentru demisia CEO-ului la cuvinte mai conciliante și chiar aprecieri pentru realizările companiei din trecut. Diminuarea tensiunilor dintre politică și mediul de afaceri se traduce și într-o îmbunătățire a sentimentului investitorilor. Acțiunile companiei au deschis cu un câștig de aproape 3,5%.

Starbucks (SBUX.US) a înregistrat o creștere la începutul sesiunii, în urma îmbunătățirii ratingului acordat de Baird, care sugerează că compania ar putea depăși performanțele pieței. Este important de reținut că Starbucks este cea mai mare rețea de cafenele din SUA și că, la sfârșitul lunii iulie, a fost supusă presiunilor din cauza anunțului privind aplicarea unui tarif de 50% asupra Braziliei, cel mai mare furnizor de cafea al SUA. Acțiunile companiei au înregistrat o creștere de 1,3%.

