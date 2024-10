Rezumatul dimineții (16.10.2024)

Acțiunile asiatice au crescut în mare parte, conduse de Hang Seng din Hong Kong și CHN.cash din China, ambele cu peste 2,5% mai mari. Nikkei 225 din Japonia a crescut cu 0,6%, iar AU200 a înregistrat cea mai slabă performanță (+0,13%)

Indicii europeni se pregătesc pentru o deschidere mixtă, DAX 40 fiind cu 0,1% mai mic la momentul redactării. Indicii americani cresc în premarket cu Nasdaq conducând câștigurile (+0,24%).

SUA avertizează Israelul cu privire la posibila întrerupere a transferurilor de arme dacă ajutorul pentru Gaza nu este distribuit.

CPI din Noua Zeelandă pentru Q3 a crescut cu 0,6% de la un trimestru la altul, ușor sub așteptările de 0,7%. Inflația anuală a încetinit brusc la 2,2%, revenind în banda țintă a băncii centrale pentru prima dată în peste trei ani.

Prețul petrolului a scăzut ușor după pierderile abrupte din sesiunea precedentă. Petrolul Brent a scăzut cu 0,4% la 74,43 dolari pe baril, în timp ce petrolul WTI a scăzut cu 0,4% la 70,8 dolari pe baril. Îngrijorările cu privire la o escaladare a conflictului Israel-Hezbollah persistă.

Seiji Adachi, politicianul Băncii Japoniei, a îndemnat la un ritm „foarte moderat” de creștere a ratei dobânzii, avertizând cu privire la potențiala aprecierii yenului și a încetinirii cererii globale.

ASML a furnizat o previziune slabă privind vânzările pentru 2025, provocând o scădere a acțiunilor globale de cipuri. Acțiunile companiei olandeze din SUA au scăzut cu 16% peste noapte, trăgând în jos alți giganți tehnologici precum NVIDIA (-4,7%).

Gigantul de lux LVMH a raportat o scădere de 3% a vânzărilor în al treilea trimestru, primul declin de la pandemie, ca urmare a scăderii cererii în China și Japonia. Este probabil ca știrile să aibă un impact asupra altor acțiuni de lux.

Liderul din Hong Kong, John Lee, a anunțat măsuri de stimulare a economiei, inclusiv reforme pentru reducerea timpilor de așteptare pentru locuințele publice și eforturi pentru a atrage mai multe companii internaționale.

Piețele criptomonedelor au deschis în creștere, cu Bitcoin în creștere cu 1,1% la 67.000 USD și Ether câștigând 1,2% la 2.609,12 USD.

Prețul aurului a crescut cu 0,2%, la 2.667,75 USD per uncie, în timp ce accentul rămâne pe tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu.

EURUSD a scăzut cu 0,05%, argintul a câștigat 0,46%, iar platina a crescut cu 1,2% Heatmap piața valutară. Sursa: xStation

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."