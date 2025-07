Rezumatul dimineții (17.07.2025)

Sentimentul de pe Wall Street rămâne optimist , Nasdaq închizând sesiunea de ieri la un nou maxim istoric , susținut de câștigurile înregistrate de acțiunile marilor companii din sectorul tehnologic. Donald Trump nu a confirmat informațiile publicate de The New York Times și a declarat că, deocamdată, nu a decis să îl demită pe președintele Fed, Jerome Powell , deși rămâne deschis la soluționarea acestei chestiuni în acest sens.

Contractele futures pe indici europeni sunt, de asemenea, în creștere , iar piețele asiatice au înregistrat o dinamică pozitivă pe tot parcursul sesiunii.

Dintre principalele perechi valutare, AUD/USD a înregistrat cea mai mare volatilitate , retrăgându-se cu peste 0,5% în urma datelor slabe privind piața muncii din Australia. EUR/USD a scăzut cu 0,1% , reflectând stabilizarea dolarului după vânzările masive de ieri, în timp ce USD/JPY a câștigat peste 0,4% .

În Australia, rata șomajului pentru luna iunie a crescut la 4,3% , peste nivelul așteptat de 4,1% și la același nivel cu cel din luna mai. Variația numărului de locuri de muncă a fost de doar 2.000 , mult sub prognoza de 20.000 și doar puțin peste cifra anterioară de -2.500. Rata de participare a forței de muncă s-a situat la 67,1% , ușor peste nivelul anticipat de 67%. Raportul slab a exercitat presiuni asupra dolarului australian, care a scăzut. Obligațiunile guvernamentale australiene au înregistrat o scădere , pe fondul anticipării din ce în ce mai mari de către piețe a unei posibile reduceri a ratei dobânzii de către RBA în luna august.

Piețele de mărfuri rămân relativ calme în această dimineață. În ceea ce privește metalele, prețul aurului a scăzut cu 0,3% , iar palladiul a înregistrat o scădere de 1% .

Pe piața criptomonedelor, Ripple (XRP) înregistrează o performanță superioară , crescând cu aproape 2,5%, până la 3,14 USD per token . În rest, sentimentul în ceea ce privește criptomonedele este moderat, în ciuda optimismului generat de noua lege americană GENIUS Act , care vizează reglementarea spațiului activelor digitale.

În ceea ce privește evoluțiile comerciale, Trump și-a moderat retorica față de China , urmărind, potrivit unor surse, să asigure o întâlnire la nivel înalt cu președintele Xi și să avanseze negocierile privind un acord comercial . Ieri, Trump a menționat, de asemenea, planurile de a trimite scrisori oficiale către peste 150 de țări în care să detalieze noile niveluri tarifare propuse , care ar putea varia între 10% și 15%.

