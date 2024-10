Rezumatul dimineții (17.10.2024)

Astăzi, am primit, de asemenea, date privind balanța comercială din Japonia. Japonia a raportat un deficit comercial de 294,3 miliarde yeni (2 miliarde USD) în septembrie. Exporturile au scăzut cu 1,7% de la an la an, față de așteptările unei creșteri de 0,50%. Importurile au crescut cu 2,1% de la an la an, în timp ce analiștii prevăzuseră o creștere de 3,2% de la an la an.