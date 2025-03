Rezumatul dimineții (18.03.2025)

Noua creștere a tensiunilor geopolitice dintre Israel - Hamas și SUA - Iran a determinat capitalurile să se orienteze către active mai sigure. În prima parte a zilei, am observat creșteri ale aurului, petrolului și dolarului american. Contractele CFD pe indicii americani, precum și contractele pe indicii din China și Europa, au fost în scădere. Cu toate acestea, pierderile nu sunt semnificative.

Contractele din SUA sunt în scădere între 0,30-0,50%. Contractele pe indici chinezi înregistrează pierderi de până la 0,70%. Contractul australian AU200.cash este în scădere cu 0,50%, în timp ce indicele din Singapore SG20cash câștigă 0,50%. Contractele pe indicii europeni se tranzacționează mixt, în interval de +/-0,05%.

Prețul țițeiului WTI a crescut cu 0,90% până la 67,70 dolari pe baril, ca răspuns la escaladarea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu.

Aurul a atins un nou nivel record de 3.012 dolari, câștigând 0,40% astăzi.

Tensiunile dintre Israel și Hamas cresc din nou, iar perioada temporară de încetare a focului a fost încălcată. Israelul a lansat raiduri aeriene intense în Gaza după ce Hamas a refuzat să elibereze ostaticii. Hamas a respins propunerile mediatorilor, ceea ce a dus la reluarea luptelor.

Președintele american Donald Trump a avertizat Iranul că, dacă houthi yemeniți continuă să atace rutele maritime internaționale, se va confrunta cu consecințe „teribile”. El a declarat că liderii iranieni vor fi trași la răspundere pentru „fiecare foc tras de Houthis”, pe care Teheranul îi susține de mult timp. Gruparea a susținut ulterior că a atacat un portavion american de trei ori în ultimele două zile.

Pentagonul a raportat că, începând de sâmbătă, a atacat 30 de ținte în Yemen, marcând cea mai mare operațiune militară a SUA în Orientul Mijlociu de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

Au existat rapoarte potrivit cărora forțele americane au scufundat o navă de spionaj iraniană. Totuși, acest lucru nu a fost încă confirmat oficial.

Dolarul american este cea mai puternică monedă astăzi, în ciuda volatilității limitate de pe piața forex. USD s-a întărit față de EUR, AUD, NZD, CAD și GBP, indicând puterea generală a monedei americane. USDJPY este în creștere cu 0,35% la 149,8500.

Ministrul Finanțelor, Katsunobu Kato, a subliniat faptul că piața ar trebui să determine independent prețurile obligațiunilor. Cu toate acestea, el a avertizat că intervenția guvernului este posibilă dacă situația devine instabilă.

Banca Japoniei (BOJ) se reunește marți și miercuri, dar piața nu se așteaptă la nicio modificare a politicii monetare. Motivul este reprezentat de riscurile care decurg din războiul comercial global și tarifele vamale.

Trump a anunțat o conversație cu Putin cu privire la încheierea războiului. El a subliniat că au fost deja atinse multe puncte de acord, dar rămân probleme nerezolvate. Întâlnirea este programată pentru astăzi.

Atacurile asupra mașinilor Tesla continuă. Autorii necunoscuți au deteriorat aproximativ 20 de vehicule într-un showroom Tesla. Rapoartele anterioare indicau focuri de armă la un showroom Tesla din Oregon.

Trump a ordonat încetarea protecției pentru Hunter Biden și Ashley Biden - fiul și fiica fostului președinte Joe Biden.

Potrivit Deutsche Bank, din 60 de corecții istorice ale pieței de 10 %, precum cea pe care o observăm în prezent, 44 % au condus la o recesiune în termen de 12 luni. În 12% din cazuri, recesiunea începuse deja, în timp ce 56% din corecții nu au avut legătură cu o recesiune.

